Рынок акций РФ и рубль в начале дня мало изменятся в ожидании внешних и внутренних сигналов. Круглые уровни 2700 пунктов по индексу Мосбиржи и 1300 пунктов по РТС будут притягивать рынок.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2700 по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2690 и 2680, значимыми сопротивлениями станут отметки 2720 и 2730, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В краткосрочной перспективе возможна консолидация рынка немногим выше 1300 пунктов по индексу РТС, оценивает Антон Старцев из компании "Олма".

"В то время как опасения, связанные с негативным влиянием "торговых войн", немного утихли, динамика цен на золото косвенно указывает на сохранение спроса на "защитные активы". Сегодня трейдеры на мировых рынках ожидают решения ЕЦБ по процентной ставке и пресс-конференции его главы Марио Драги. На валютном рынке РФ в начале торгов возможна консолидация по паре доллар-рубль в преддверии пресс-конференции ЕЦБ", — добавил он.

Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 64,8-65,7, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,6-0,8% на фоне оптимизма касательно возможности смягчения монетарной политики Федрезерва.

Снижение процентных ставок в США может быть оправданным в ближайшее время, учитывая растущую угрозу для экономического роста, вызванную глобальной торговой напряженностью, а также слабую инфляцию, заявил ранее на этой неделе президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Вслед за Буллардом аналогичные комментарии сделал и сам глава американского регулятора Джером Пауэлл.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижались на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижались — в пределах 0,9%, японский Nikkei 225 — на 0,01%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,9%.

Стоимость нефти повышается к уровням предыдущего закрытия на 0,4%, до 60,84 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1223 доллара против 1,1226 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в среду снизился по основным биржевым индексам. Дешевеющая нефть была лишь отчасти компенсирована позитивной динамикой мировых рынков, получивших импульс к росту от надежд на смягчение монетарной политики ФРС США. Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился на 0,16% — до 2701,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32% до 1303,35 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 23 копейки, до 65,40 рубля, евро — на 8 копеек, до 73,38 рубля, следует из данных Московской биржи.