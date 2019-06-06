Рубль продолжает умело игнорировать падение нефти
Российский рубль продолжает умело игнорировать падение цен на нефть (Brent $60.6/барр., —0.4%), торгуясь в узком диапазоне 65.0-65.4 против доллара на протяжении двух последних сессий.
В моменте абсорбирование валюты бюджетным правилом Минфина не нарушает диапазонного режима торговли рубля. Вчера Минфин объявил, что объем интервенций с 7 июня по 4 июля составит 310.3 млрд руб. (16.3 млрд руб./день), что практически сопоставимо с объемами в мае (300.5 млрд руб. или 16.7 млрд руб./день). Однако давление на российскую валюту в июне может оказаться несколько больше из-за пониженного спроса на энергоресурсы и сезонно меньшего профицита счета текущих операций в летние месяцы.
На этом фоне, мы полагаем, что пара USD/RUB может сместиться к отметке 65.5 к концу июня.
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