Постепенная коррекция цен на нефть продолжается: на данный момент они достигли 62,00 долл./барр., опустившись на 18% относительно максимума текущего года, составившего 75,60 долл./барр. Заложив новые котировки нефтяных фьючерсов в нашу модель, мы понизили оценку прогнозной цены акций анализируемых компаний сектора на 12-месячном горизонте, а по некоторым из них понизили рекомендацию. Мы по-прежнему считаем, что увеличение налоговых льгот усиливает чувствительность рентабельности нефтяных компаний к изменениям цен на нефть. Исходя из этого мы полагаем, что в условиях коррекции нефтяных котировок нефтяной сектор продемонстрирует отстающую динамику по отношению к остальному рынку. Среди анализируемых компаний нашими фаворитами с точки зрения инвестиционной привлекательности являются Лукойл (с учетом обратного выкупа акций и роста дивидендов вне зависимости от динамики прибыли на акцию), Газпром нефть (с учетом по-прежнему привлекательной дивидендной доходности и дешевизны акций), привилегированные акции Сургутнефтегаза (рост прибыли и дивидендов при ослаблении рубля) и Газпром (потенциальное улучшение в сфере корпоративного управления). В отношении акций всех перечисленных компаний мы даем рекомендацию Держать.

Цены на нефть продолжают снижаться. С понедельника баррель нефти подешевел еще на пару долларов, что привело к дальнейшему смещению вниз фьючерсной кривой. Как отмечалось в материале Watch the oil price dynamics от 31 мая, с учетом дальнейшего снижения кривой (спотовая цена нефти Brent опустилась до 62,00 долл./барр. против 69,30 долл./барр. в апреле) мы закладываем в нашу модель более низкое значение средней цены на нефть в 2019 г. и последующие периоды: 61,00 долл./барр. в 2019 против предыдущего прогноза в 64,40 долл./барр.

Отсутствие признаков недооценённости стоимости компаний. Напомним, что налоговые льготы обеспечивают около 80% чистой прибыли компаний сектора и порядка 120% свободного денежного потока. Таким образом они являются ключевым источником рентабельности нефтяных компаний. В то же время само наличие налоговых льгот и тенденция к их повышению усиливают чувствительность рентабельности компаний к динамике цен на нефть (см. Russian Oils Upstream — The Metamorphoses. Rise of Titans от 5 октября). На данный момент акции ни одной из нефтяных компаний не торгуются со значительным дисконтом по отношению к стоимости налоговых льгот, что указывает на отсутствие признаков их недооцененности.

Пересмотр рекомендаций. Исходя из нынешней формы фьючерсной кривой (с учетом дисконтов в размере от 5 долл./барр. до нуля в ближайшие пять кварталов), мы понизили оценку прогнозной цены акций анализируемых компаний на 12-месячном горизонте на 5–18%. Мы также понижаем рекомендацию по акциям Лукойла, Газпром нефти и привилегированным акциям Татнефти с Покупать до Держать, а по обыкновенным акциям Сургутнефтегаза и Татнефти – с Держать до Продавать. В отношении привилегированных акций Сургутнефтегаза и акций Газпрома мы подтверждаем рекомендацию Держать. Также отметим низкую чувствительность акций Новатэка, так мы оцениваем новые СПГ-проекты (Ямал СПГ и Арктик СПГ-2) по цене сделок по продаже долей в них. Вместе с тем необходимо заметить, что цены на СПГ в Сингапуре после восстановления в апреле–мае опять опустились до минимума текущего года (4,15 долл./млн БТЕ), а привязка стоимости СПГ-контрактов компании к цене на нефть может отразиться на рентабельности этих проектов.