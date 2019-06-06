Рубль накануне получал умеренную поддержку от восстановления аппетита к рисковым активам. Дополнительным фактором поддержки внутри дня выступили аукционы по размещению ОФЗ, в рамках которых был заметен по-прежнему высокий спрос на российские активы (около 170 млрд. руб. по итогам двух аукционов), несмотря на ухудшение внешнего фона. При этом фактором риска остается близость нефти к психологической отметке в 60 долл./бар.

Накануне нефтяные котировки кратковременно уходили ниже данной отметки после очередных данных о росте добычи и запасов нефти в США (см. раздел «сырьевые рынки»). При более продолжительном сохранении нефтяных котировок ниже отметки 60 долл/бар рубль может начать более выражено реагировать на данный фактор риска. Предстоящие сегодня заседание ЕЦБ и пресс-конференция Драги (в 15:30 по Москве) могут умеренно ослабить европейскую валюту, позволив рублю, отыграть часть позиций в паре EURRUB.

Ключевой фактор риска до конца недели – данные по рынку труда в США в пятницу, которые могут подтвердить сокращение количества новых рабочих мест в США, вернув на рынок опасения рецессии и снизив аппетит к рисковым активам.