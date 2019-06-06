Акции "Русгидро" готовы к прорыву выше
К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы вышли в плюс на фоне возобновления роста ряда акций-“тяжеловесов” и улучшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 13.50 мск вырос на 0,71% до 2520,88 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,89%, до 1314,94 пункта.
Рубль к середине сессии укрепился против доллара и евро. Доллар стремился к 65 руб, а евро – к 73 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции Мечела (+3,29%) и бумаги РусГидро (+2,47%). В лидерах падения были котировки Полюса (-0,59%) и бумаги Роснефти (-0,55%).
РусГидро в четверг сообщил о снижении прибыли за 1-й квартал текущего года по МСФО на 31%. При этом в компании заявили, что ожидают сохранения дивидендных выплат в текущем году примерно на уровне 2018 года.
С технической точки зрения акции РусГидро в четверг поднялись к максимумам с июня прошлого года, достигнув 0,5600 руб. Данная отметка является важным сопротивлением, закрепление выше которого откроет потенциал роста в район 0,5900 руб. Сила восходящего тренда по ADX при этом растет, не исключая дальнейшего повышения. “Быкам”, однако, не стоит спешить – лучше дождаться закрепления акций выше важного сопротивления. В обратном случае бумаги могут скорректироваться ближе к 0,5320 руб.
Внешние факторы
Внешний фон к середине дня складывается умеренно позитивный. Нефтяные цены остаются в небольшом плюсе, прибавляя порядка 0,5% в рамках коррекции после обвального падения накануне. Котировки Brent при этом удерживаются выше 60,50 долл, а WTI – выше 51,50 долл.
Торги на биржах Европы проходят в оптимистичном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгового дня в РФ увеличился на 0,9%. На рынках ждут подведения итогов заседания ЕЦБ и намеков на возможность смягчения денежно-кредитных условий. Региональная статистика, тем временем, показала замедление темпов роста промышленных заказов Германии в апреле с 0,8% до 0,3% (выше прогнозов) и сохранение оценки роста ВВП еврозоны в 1-м квартале по пересмотренным данным на уровне 1,2% г/г.
Фьючерс на индекс S&P500 недавно прибавил около 0,2%, несмотря на угрозы Трампа относительно дальнейшего увеличения пошлин на импорт китайских товаров. В четверг США продолжат торговые переговоры с Мексикой, в отношении которой уже в понедельник также будут введены пошлины на импорт. Инвесторы на данный момент, однако, сконцентрировались на перспективе снижения процентных ставок ФРС.
Рынок внутри дня
Российские фондовые индексы в первой половине сессии вышли в умеренный плюс, но оставались на расстоянии от достигнутых ранее на неделе годовых максимумов. Игроки на повышение собираются с духом, чтобы осуществить очередной рывок, которому могут помешать резкое ухудшение внешнего фона или негативные корпоративные истории.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190606/830046915.html