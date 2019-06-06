К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы вышли в плюс на фоне возобновления роста ряда акций-“тяжеловесов” и улучшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 13.50 мск вырос на 0,71% до 2520,88 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,89%, до 1314,94 пункта.

Рубль к середине сессии укрепился против доллара и евро. Доллар стремился к 65 руб, а евро – к 73 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции Мечела (+3,29%) и бумаги РусГидро (+2,47%). В лидерах падения были котировки Полюса (-0,59%) и бумаги Роснефти (-0,55%).

РусГидро в четверг сообщил о снижении прибыли за 1-й квартал текущего года по МСФО на 31%. При этом в компании заявили, что ожидают сохранения дивидендных выплат в текущем году примерно на уровне 2018 года.

С технической точки зрения акции РусГидро в четверг поднялись к максимумам с июня прошлого года, достигнув 0,5600 руб. Данная отметка является важным сопротивлением, закрепление выше которого откроет потенциал роста в район 0,5900 руб. Сила восходящего тренда по ADX при этом растет, не исключая дальнейшего повышения. “Быкам”, однако, не стоит спешить – лучше дождаться закрепления акций выше важного сопротивления. В обратном случае бумаги могут скорректироваться ближе к 0,5320 руб.

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня складывается умеренно позитивный. Нефтяные цены остаются в небольшом плюсе, прибавляя порядка 0,5% в рамках коррекции после обвального падения накануне. Котировки Brent при этом удерживаются выше 60,50 долл, а WTI – выше 51,50 долл.

Торги на биржах Европы проходят в оптимистичном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгового дня в РФ увеличился на 0,9%. На рынках ждут подведения итогов заседания ЕЦБ и намеков на возможность смягчения денежно-кредитных условий. Региональная статистика, тем временем, показала замедление темпов роста промышленных заказов Германии в апреле с 0,8% до 0,3% (выше прогнозов) и сохранение оценки роста ВВП еврозоны в 1-м квартале по пересмотренным данным на уровне 1,2% г/г.

Фьючерс на индекс S&P500 недавно прибавил около 0,2%, несмотря на угрозы Трампа относительно дальнейшего увеличения пошлин на импорт китайских товаров. В четверг США продолжат торговые переговоры с Мексикой, в отношении которой уже в понедельник также будут введены пошлины на импорт. Инвесторы на данный момент, однако, сконцентрировались на перспективе снижения процентных ставок ФРС.

Рынок внутри дня

Российские фондовые индексы в первой половине сессии вышли в умеренный плюс, но оставались на расстоянии от достигнутых ранее на неделе годовых максимумов. Игроки на повышение собираются с духом, чтобы осуществить очередной рывок, которому могут помешать резкое ухудшение внешнего фона или негативные корпоративные истории.