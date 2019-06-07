Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США растут в пределах 0,2%.

Рынок подаёт противоречивые сигналы на фоне замедления глобального роста и торговых войн с одной стороны и готовности центральных банков перейти к стимулированию – с другой стороны.

Индекс Bloomberg Commodity не отреагировал на угрозы Китая использовать в торговой войне ограничения на экспорт редкоземельных металлов: в BCOM входят лишь широко применяемые в промышленности компоненты (никель, цинк, медь и алюминий). В последнее время котировки сырьевых товаров снижаются во главе с нефтью, отражая затишье вокруг иранской истории и вероятный спад торговли и спроса на перевозки. Золото начало взрывной рост в конце мая, а американские госбонды уже полгода уверенно дорожают. В риск верят только держатели акций, воодушевлённые комментариями ФРС о готовности снизить ставку.

Все 11 секторов индекса S&P 500 вчера закрылись в плюсе. Самый заметный рост показали акции энергетиков (на отскоке нефти) и компаний сырьевого сектора. От рынка отстали бумаги сектора недвижимости и фармацевтических корпораций. За последние пять дней наибольшие притоки средств были в акции стабильных компаний, производящих товары каждодневного спроса, и поставщиков коммунальных услуг: их дивидендная доходность выше среднерыночных 2% годовых. Тренд не новый: инвесторы давно скупают защитные акции, несмотря на ралли в январе-апреле.

Доллар DXY зафиксировался на уровне 97 пунктов – существенно ниже значений конца мая. От ФРС ждут понижения ставок если не на заседании 19 июня, то к концу года. Затягивание смягчения денежно-кредитной политики ударит по котировкам не меньше торговой войны. Впрочем, среди лиц, принимающих решения, в регуляторе уже не осталось «ястребов», настаивающих на поднятии ставок.

Макроэкономическая статистика, которая выйдет сегодня, – это майские данные с рынка труда: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы (в 15:00 по московскому времени). Корпоративных отчётностей крупных компаний не ожидается.