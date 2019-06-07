Рынок РФ: причин для фиксации прибыли пока нет
Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают рост после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.
Торги на фондовых биржах США в четверг, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,5-0,7%. Индекс S&P500 при этом закрепился выше сопротивления 2830 пунктов, где расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика, что открывает ему дорогу в район 2900 пунктов (верхняя полоса Боллинджера). Оптимизм на фондовых площадках был обеспечен главным образом новостями о возможной отсрочке введения пошлин на импорт в отношении товаров из Мексики и прогрессом в торговых переговорах.
Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,1%, несмотря на то, что американская сторона пока не отказывается от введения торговых ограничений против Мексики.
Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%. ЕЦБ на заседании оставил ключевые процентные ставки без изменений, пообещав сохранять их на прежнем уровне как минимум до первой половины следующего года, что в целом благоприятно для фондовых площадок.
На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 0,6%. На биржах Китая индексы снижаются на 0,5-1% на фоне сохранения торговой неопределенности и отсутствия новостей о стимулировании национальной экономики.
Нефтяные фьючерсы утром прибавляют около 1,5% после повышения более чем на 1% накануне. Поддержку настроениям оказало восстановление склонности инвесторов к риску, вызванное надеждами на урегулирование торгово-иммиграционного конфликта США с Мексикой. Котировки Brent в результате оттолкнулись от поддержки 60,50 долл, а WTI пошли вверх от отметки 51,50 долл. В ближайшие дни повлиять на динамику рынка могут новости с запланированной встречи министров энергетики России и Саудовской Аравии, а также пятничные данные Baker Hughes по числу нефтяных буровых установок.
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги повышением, отступив наверх от психологически важных отметок 2700 и 1300 пунктов, которые позволяют им нацелиться на обновление годовых максимумов. Тревожным для краткосрочных “быков” сигналом стало бы падение рублевого индикатора ниже 2690 пунктов, а долларового – ниже 1290 пунктов.
Рубль в четверг к концу дня отвоевал утерянные позиции и укрепился против доллара и евро вслед за восходящей динамикой нефтяных котировок. Пара доллар/рубль остается ниже максимумов мая (65,60 руб), но пока не решается на пробой поддержки 65 руб. Пара евро/рубль также находится ниже майского пика 73,66 руб, но для развития нисходящего движения ей необходимо закрепиться ниже 73 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от благоприятного внешнего фона и c высокой вероятностью продолжат восходящее движение. Индексы при этом вполне могут пойти на тестирование годовых максимумов, в особенности в случае позитивных новостей с Петербургского экономического форума. Явных причин для фиксации прибыли в пятницу нет.
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