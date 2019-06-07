Основной триггер волатильности на рынках - заседание ЕЦБ
Одним из ключевых триггеров волатильности на рынках стало заседание ЕЦБ: курс единой европейской валюты впервые с апреля настойчиво приблизился к отметке 1.13. Ключевым сигналом, повысившим интерес к евро, послужило отсутствие явных намерений регулятора понизить ставку в течение 2п’19 и 1п’20 года. Этот вариант отчасти просматривался на фоне изменения риторики американского регулятора. Однако для ЕЦБ сценарий смягчения ставки ФРС в ближайшее время не является базовым. В дополнение, дополнительная программа TLTRO3 была предложена с менее щедрыми, чем ранее условиями, что направлено на снижение спекулятивной составляющей в динамке EUR/USD.
Якорным событием пятницы является отчет Департамента Труда США о занятости в несельскохозяйственной сфере. Консенсус не очень высокий (174 тыс.), но после отчета компании ADP в среду, рынки нацелены на более слабые данные. Экономисты SG ожидают увидеть цифру 145 тыс. Мы полагаем, на текущем рынке будет значимы лишь экстремальные «выбросы», так как базовые предпосылки по повороту монетарной политики ФРС уже заложены в ценах.
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