Американские фондовые площадки завершили торги 6 июня ростом на фоне укрепления секторов нефти и газа (+1,73%), сырья (+1,13%) и технологий (+1,09%). Dow Jones поднялся на 0,71%, до 25720,66 пункта, NASDAQ прибавил 0,53%, достигнув 7615,55 пункта, S&P500 вырос на 0,61%, до 2843,49 пункта.

По данным Минтруда, количество первичных обращений за пособием по безработице за минувшую неделю составило 218 тыс. при прогнозе 215 тыc. Незначительные колебания этого показателя указывают на сильный рынок труда.

Акции DocuSign на постмаркете обвалились на 21% после публикации отчета за первый квартал. Выручка компании повысилась на 37% год к году и составила $214 млн при прогнозе $208 млн. Прибыль на акцию превзошла ожидания на $0,02 и оказалась на отметке $0,07. Тем не менее падение акций вызвано увеличением цикла продаж, поскольку компания стала предлагать больший спектр услуг. При этом убыток по GAAP на акцию в первом квартале финансового года 2020 оказался хуже ожиданий и составил $0,27 на акцию.

Напряженность между Вашингтоном и Пекином остается в центре внимания игроков рынка, но в пятницу и на выходных фокус, вероятно, сместится на переговоры между США и Мексики. По данным Bloomberg из источников в администрации США, введение импортных пошлин в размере 5% на все мексиканские товары может быть либо отсрочено, либо применено в качестве временной меры. Эти новости обеспечивают фондовый рынок позитивным импульсом. Тем не менее, если стороны не придут к компромиссу, то с 10 июня упомянутые пошлины все-таки будут введены, а на бирже произойдет очередная паническая распродажа.

Европейские площадки в первой половине сессии торгуются в зеленой зоне. Японский Nikkei завершил торги ростом на 0,5%, китайские площадки закрыты в связи с праздником. Фьючерсы на американские индексы движутся вверх. Одновременно «индекс страха» снижается на 0,6%. На рынке присутствует спрос на риск, несмотря на конец недели, когда снижается торговая активность, как правило, ослабевает. Наш сегодняшний ориентир по индексу широкого рынка составляет 2810-2880 пунктов.

В фокусе инвесторов майская статистика по рынку труда. Консенсус-прогноз предусматривает увеличение числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 185 тыс. при сохранении безработицы на уровне 3,6%, что будет свидетельствовать о сохраняющемся благополучии в этом секторе экономики.

Между тем нефть приблизилась отметке $63 за баррель. Дальнейшее повышение котировок сдерживается опасениями о замедлении глобального экономического роста. При этом поддержку ценам оказывает надежда игроков на то, что сокращение нефтедобычи в рамках договоренности ОПЕК+ окажется достаточным, чтобы перекрыть рост добычи в США и восстановить баланс на рынке. Сегодня будут опубликованы данные Baker Hughes о количестве действующих буровых установок в США. В случае увеличения этого показателя нефтяные котировки вновь могут скорректироваться вниз.