Акционеры НЛМК на внеочередном собрании проголосуют за рекордный в истории компании квартальный дивиденд в размере 7,34 руб. на акцию (4,2% дивидендной доходности). Столь высокий дивиденд обеспечен ростом свободного денежного потока в 1 квартале 2019 года на 35% к/к до $678 млн на фоне снижения запасов готовой продукции.

В то же время по всем остальным показателям наблюдался спад: выручка снизилась на 5% к/к, а чистая прибыль и вовсе – на 25% к/к. При этом чистая рентабельность была на минимальном с 2017 года уровне 24,2%.

Негативная тенденция может продолжиться и во 2 квартале 2019 года, поскольку НЛМК прогнозирует сокращение производства стали на 6-8% к/к из-за ремонтных работ.

Таким образом, рекордный дивиденд за 1 квартал 2019 года рискует остаться максимальным как минимум в среднесрочной перспективе.

В связи с этим инвестору имеет смысл отказаться от входа в дивидендную отсечку 17 июня в ожидании слабого отчета за 2 квартал текущего года, либо ограничить долю акций НЛМК в портфеле их весом в индексе МосБиржи в размере 1,55%.