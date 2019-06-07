К середине дня индекс МосБиржи подрастал на 0,06% до 2729,98 п., а РТС рос на 0,21% до 1322,61 п. Отечественный рынок вновь консолидируется, хотя внешний фон вновь позитивный. Бумаги Сбербанка дорожали на 1%, реагируя на отчётность, которая показала рост прибыли по РСБУ в мае на 13,6% до 75,7 млрд рублей. С начала года банк увеличил прибыль на 12,3% до 369,1 млрд рублей. Отчётность можно считать положительной, но факт замедления темпов роста прибыли отрицать сложно. В понедельник 10 июня акции Сбербанка будут торговаться последний день с дивидендами 16 рублей. «Татнефть» сообщила о росте прибыли по МСФО в I квартале на 43% до 60,2 млрд рублей. «НОВАТЭК» подписал договор купли-продажи в отношении 10% акций проекта «Арктик-СПГ» с китайскими партнёрами. Самыми сильными бумагами дня оказались «Россети», «Русгидро», привилегированные Сбербанк и «ЛСР». Самыми слабыми были акции банка «Санкт-Петербург», «ФосАгро», «Интер РАО» и «ЭНЕЛ Россия». Активность немного снизилась по сравнению с предыдущим днём и к середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 23 млрд рублей.

Рубль продолжил укрепление, реагируя на дорожающую нефть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4075 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,93%, недельная осталась на уровне 7,98%, а месячная снизилась до 8,07%. Рубль демонстрировал динамику лучше, чем у коллег по сырьевому цеху. В пользу отечественной валюты говорила нефть, которая пыталась выйти на уровень к $63 за баррель Brent. Кроме того, на фоне смягчения риторики ведущих центральных банков РФ отечественный рынок облигаций, да и акций, может предоставить вполне конкурентную доходность. Однако на следующей неделе стартуют дивидендные отсечки тяжеловесных компаний, что может послужить поводом и для небольшого ослабления рубля.

Европейские индексы торговались в плюсе. Накануне ЕЦБ перенёс предполагаемый срок повышения ставки на конец I полугодия 2020 года, а также немного изменил ключевые экономические прогнозы. Соответственно, ведущие центральные банки фактически отказались от планов ужесточения денежной политики в обозримом будущем, что повысило аппетиты к риску. Наибольший вклад в рост индексов внесли бумаги нефтегазового сектора, которые отреагировали на возобновление роста котировок нефти. Сравнимый вклад также внесли бумаги высоких технологий. Однако говорить о высокой активности нельзя, поскольку европейские трейдеры ждали ключевую статистику из США. В среду ADP Services сообщила, что в мае частный сектор создал лишь 27 тыс. рабочих мест, хотя экономисты прогнозировали 180 тыс. Подтверждение статистики усилит вероятность смягчения политики американского регулятора.

Министр природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих выступал на ПМЭФ. По его словам, $60 за баррель – это слишком низкая цена, чтобы стимулировать инвестиции в отрасль нефтедобычи. Он также сообщил, что СА не хочет повышать добычу, чтобы не стимулировать возвращение в ситуацию обвала цен в 2014-2015 годах. Он также подчеркнул, что в OPEC уже есть консенсус относительно продления соглашения по ограничению добычи, но остаётся согласовать общую позицию со странами вне организации. Вопрос о более сильном снижении добычи не стоит, поэтому Ал-Фалих рассчитывает на достаточно лёгкие переговоры по продлению прежнего варианта.

Перед выходом данных по рынку труда фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,3% в начале торгов. По данным Минтруда США, в мае американская экономика создала 75 тыс. новых рабочих мест. Безработица осталась на уровне 3,6%. Число рабочих мест за март снижено до 153 тыс. с 189 тыс., а в апреле до 224 тыс. с 263 тыс. Рост оплаты труда замедлился до 3,1% в мае с 3,2% в апреле. Доходность по 10-летним обязательствам США упала до 2,083%, а по 2-х летним – до 1,817%. Ситуация во фьючерсах немного ухудшилась, но рынок может найти вдохновение в растущей уверенности более мягкой политики ФРС. Доллар также возобновил ослабление и торговался по $1,131 за евро. Нефть сохранила плюс, а российский рубль даже усилил давление на американского конкурента. Между тем, отечественные индексы остались в зоне консолидации, где могут завершить текущий торговый день.