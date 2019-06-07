Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал ослабление против евро и рост к доллару на фоне ощутимого укрепления европейской валюты на форексе – в район 1,135 доллара – максимума с 20-х чисел марта. Сказалось смягчение риторики высокопоставленных представителей ФРС США.

В итоге доллар к завершению недели сполз ниже ключевой отметки 65 рублей, а евро тестировал сопротивление выше уровня 73,5 рубля, обновив максимума с середины мая.

Рынок нефти после провала в район 60 долларов за баррель – к минимуму с января — попытался скорректироваться вверх и к завершению недели вышел на отметку 63 доллара. Словесные интервенции, поступавшие с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), также подержали курс рубля.

В результате, доллар вечером в пятницу снижался за неделю на 60 копеек до 64,8 рубля, евро рос на 50 копеек до 73,5 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась в районе 4,075 тысячи против с 4,1 тысячи неделей ранее.

ФРС ЗАДАВАЛА ТОН КУРСОВЫМ КОЛЕБАНИЯМ

Курс рубля уже с начала недели повышался против доллара и снижался к евро, отыгрывая первое сильное движение европейской валюты на форексе – в район 1,125 доллара. Рыночные индикаторы показали существенный рост ожиданий инвесторами понижения до конца года процентной ставки ФРС США на фоне торговых конфликтов Америки с партнерами. Это придавило курс доллара.

Поддержка европейской валюте приходила и от данных о снижении в апреле безработицы в еврозоне до минимума с августа 2008 года — 7,6% против мартовского показателя в 7,7%.

Более мощное давление на доллар пришло после сигналов от высокопоставленных лиц ФРС о скором смягчении монетарной политики.

Вначале президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что снижение процентных ставок в США "может быть оправданным в ближайшее время", учитывая растущую угрозу для экономического роста, вызванную глобальной торговой напряженностью, а также слабую инфляцию.

Затем, этот тезис поддержал и шеф Булларда Джером Пауэлл, который заявил, что центральный банк будет "действовать соответственно, чтобы поддержать рост экономики". Он пообещал реагировать соответствующими мерами на негативный эффект от усиления внешнеторговых конфликтов.

Это делает вполне возможным понижение процентных ставок – если не на заседании 18-19 июня, то в июле или позднее.

Между тем, рынок нефти демонстрировал отчаянную динамику, тестируя психологически значимую поддержку на уровне 60 долларов за баррель сорта Brent, ниже которого он не торговался с конца января. Впрочем, рубль держал себя уверенно, несмотря на слабую нефть.

Причин для такой слабости было несколько. Управление энергетической информации министерства сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) и за неделю, завершившуюся 31 мая, выросли на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 483,3 миллиона баррелей. Аналитики напротив, ожидали снижения запасов на 0,9 миллиона баррелей.

Кроме того, добыча нефти в США за прошлую неделю, по данным министерства, составила рекордные 12,4 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Кроме того, запасы бензина в США за тот же период выросли на 3,2 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 234,1 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 630 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 4,6 миллиона баррелей, или на 3,7%, составив 129,4 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 499 тысячи баррелей. Наконец, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились до 50,8 миллиона баррелей.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в боковом тренде – повышаясь к доллару и снижаясь к евро.

Между тем, поддержка рублю продолжает поступать от высокого спроса на рублевый госдолг. Минфин РФ в прошлую среду разместил ОФЗ двух серий на 67,487 миллиарда рублей при совокупном спросе в 167,213 миллиарда.

Интерес к рублевым активам подогревался словесными интервенциями. Так, глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров выразил мнение, что Банк России уже на ближайшем заседании совета директоров предпримет ряд шагов для смягчения денежно-кредитной политики.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в рамках ПМЭФ, что ЦБ готов рассмотреть в ближайшее время (видимо, уже 14 июня) снижение ключевой ставки, которая (7,75% годовых) пока превышает нейтральный уровень в 6-7%.

Таким образом, рубль продолжит получать поддержку от сохраняющегося спроса на рублевые активы в рамках ожиданий снижения ключевой ставки. К тому же рынок нефти может продолжить корректироваться вверх после того, как уровень поддержки в 60 долларов устоял, а Садовская Аравия всеми силами пытается эту коррекцию простимулировать.