Российский рынок в пятницу не показал итоговой значимой динамики, несмотря на позитивный внешний фон. Котировки индекса МосБиржи не смогли обновить исторический максимум, установленный на прошлой неделе. Свечная формация говорит о слабости покупателей. Но говорить о развороте пока точно рано. Глобальные рынки сегодня в приподнятом настроении, Центробанки готовы смягчать политику, Трамп отменяет введение пошлин на мексиканский импорт.

С технической точки зрения индекс мог бы еще подрасти в область верхней границы восходящего канала, в район 2770 п. Учитывать дивидендный гэп при этом не стоит. В то же время, влияющие на стоимость энергоносителей глобальные риски все еще на повестке дня. Поэтому, определенно, для долгосрочного оптимизма сейчас поводов мало.

Слабость российского рынка в целом понятна на фоне взаимной динамики индекса и нефти в рублях. Этот индикатор не продемонстрировал значимой динамики, закрыв пятницу около 4060 руб. за бочку Brent. Кстати, из-за укрепления российской валюты в пятницу более интересную динамику показал валютный РТС.

Ранее мы отмечали, что за последние недели мы видели редкую раскорреляцию российского рынка с основными своими поводырями – глобальным MSCI EM и нефтью. Сегодня обратим внимание на сердце российского фондового рынка и экономики в целом, на нефтегазовый сектор относительно цен на нефть. Соотношение отраслевого индекса на максимумах за последние несколько лет. То есть можно говорить об относительной дороговизне нефтегазового сектора. Отчасти это стало причиной слабости рынка в целом. В пятницу Лукойл снизился на 0,46%, Роснефть потеряла 0,8%, Газпром закончил сессию в минусе на 0,4%.

Корпоративный фактор

В пятницу на рынок продолжили поступать корпоративные новости с форума ПМЭФ 2019. Сообщается, что в целом было заключено сделок более чем на 3 трлн руб.

Акции Новатэк подросли в пятницу на 0,17%. Компания подписала соглашение о продаже по 10% в Арктик СПГ двум китайским компаниям CNOOC и CNPC. Но подобные намерения были известны несколько месяцев назад. Также ранее 10% было продано Total, подписано рамочное соглашение с японскими Mitsui и JOGMEC, которые претендуют еще на 10% в СПГ проекте. Переговоры с С. Аравией пока ни к чему не привели. С 4-м партнером Новатэк планирует подписать соглашение в I полугодии 2019 г., то есть очень скоро.

В целом на проект планируется затратить $20-21 млрд. Снижение капзатрат Новатэка в связи с продажей долей позитивно для акций. Однако учитывая предшествующую ценовую динамику, можно сказать, что позитив уже в цене.

По Газпрому с ПМЭФ мы слышали противоречивые новости. Позитивно для акционеров покупка OMV у компании 25% в нескольких блоках Уренгойского месторождения почти за 1 млрд евро. Также Газпром обязался поставить OMV в 2020 г. 1 млрд кубов газа в виде СПГ. Председатель правления OMV сказал интересную фразу, которая может прозвучать неоднозначно: «Я в прошлые года узнал, что трубопроводный газ Газпрома очень конкурентоспособный. Но с сегодняшним подписанием я узнал, что СПГ из России более конкурентоспособен по сравнению с другими источниками». Это или конкурентное преимущество, или ценовая война с другими поставщиками топлива.

Вероятно, больше всего акционеров Газпрома расстроила риторика по Северному потоку 2. Дания так и не дала разрешение на прокладку части трубопровода в своей экономической зоне, что грозит задержками окончания проекта и запуском после 2019 г. Это ослабит переговорную позицию компании по транзитному соглашению с Украиной. Но в целом, задержка не должна сильно повлиять на экспортные потоки, потому как проект на текущий момент является больше альтернативой поставкам через Центральный коридор.

Несмотря на отскок нефти в последние дни, цены на газ остаются все еще слабыми. Это также оказывает давление на котировки как Газпрома, так и Новатэка. Но мы не ожидаем резкой негативной динамик из-за неплохого фона сегодня. Кроме того, на форуме прозвучала идея выделить средства ФНБ на реализацию СПГ проекта Газпрома в Усть-Луге.

Рост привилегированных акций НКНХ продолжился и составил 5,9%. При этом ясных причин до сих пор не известно. Обычка не показывает таких результатов. Ранее, еще в конце мая суд не признал долг НКНХ в 4 млрд руб. перед Татфондбанком, который сейчас находится под санацией ЦБ. Хотя эти новости также должны были оказать поддержку и обыкновенным акциям.

Последние несколько недель неплохо выглядит сектор электроэнергетики. Ряд компаний платят хорошие дивиденды, а в условиях относительно крепкой нацвалюты такие истории пользуются повышенным спросом. Между тем, данные по активности в производстве РФ в мае оказались слабыми, что едва ли поддержки выработку в отчетах за II кв. В целом мы оптимистично смотрим на акции ОГК-2, ТГК-1, Юнипро.

Акции Яндекса и ТКС в пятницу в моменте подрастали на фоне спекуляций относительно предложения Тинькова объединить активы двух компаний. Но как выяснилось позже, это не конкретный «оффер», а лишь гипотетические варианты и пожелания самого Тинькова.

Поток корпоративного позитива значительно снизится в ближайшие дни с окончанием ПМЭФ 2019. Но сегодня последний день перед дивидендной отсечкой с учетом Т+2 в акциях Сбербанка. За 2018 г. акционеры получат 16 руб. Учитывая прибыль банка за первые пять месяцев в размере 514 млрд руб., скорее всего инвесторы могут ожидать увеличения выплат по итогам 2019 г., по нашим оценкам до 22 руб. на акцию, что будет способствовать относительно быстрому закрытию дивидендного гэпа. Завтра же мы увидим солидный гэп по всему индексу из-за высокого веса Сбербанка.

Кроме Сбербанка сегодня могут показать позитивную динамику и нефтегазовые активы, но как отмечалось выше, потенциал сектора очень ограничен. Вместе с тем, укрепление рубля на фоне оптимистичной тенденции в нефти окажет сдерживающее влияние на котировки остальных экспортеров, в том числе металлургов.

Внешний фон

Нефть сегодня прибавляет порядка 0,5%. За баррель Brent дают $63,6. Поддержку оказывает отказ Вашингтона от пошлин на мексиканский импорт, санкции против иранской нефтепереработки и снижение буровой активности в США. ОПЕК+ в целом намерены продлить ограничение добычи на следующий квартал. Также поддержку всем рисковым активам оказали пятничные данные по рынку труда США. Слабая статистика развязывает руки ФРС в плане снижения ставок уже в конце этого года.

Китайская статистика по торговле за май оказалась неоднозначной. Мы видим неожиданный рост экспорта на 1,1% г/г, но провал по импорту —8,5%, в том числе по нефти на 8,3% с апреля.

Азиатские площадки тем не менее сегодня в плюсе и отыгрывают ожидание смягчения монетарной политики глобальными регуляторами. Инвесторы оптимистично оценивают развязку истории с Мексикой и надуются на прогресс в торговых отношениях Пекина и Вашингтона.

Ожидаем открытия торгов российскими индексами на положительной территории. Лучше может выглядеть валютный РТС на фоне роста нефти и укрепления рубля.