Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи повысился с 2665,33 п. до 2729,61 п., а РТС — с 1287,09 п. до 1325,95 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1172 до $1,1332. USD-RUB упала с 65,43 до 64,81, а EUR-RUB повысилась с 73,04 до 73,45. Нефть Brent подешевела с $64,49 до $63,29. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2752,06 п. до 2873,34 п.

ФРС и ЕЦБ смягчают риторику. США добились от Мексики усиления контроля за потоками нелегальной эмиграции, что послужило поводом отложить на неопределённый срок принятие 5% пошлин на весь мексиканский экспорт в США. Статистика по американскому рынку труда указала на то, что в экономике появляются сложности, которые скорее всего связаны с торговой войной Вашингтона и Пекина. Китай в свою очередь предупредил своих партнёров о том, чтобы они дважды подумали по поводу следования американским санкциям.

В понедельник выходные в Австралии, Швейцарии, Германии. Япония уточнит данные по ВВП за I квартал. Ожидается подтверждение роста на 2,1%. Китай сообщит данные по внешней торговле. Ожидается снижение объёмов экспорта в мае на 3,8%. В Великобритании в этот день опубликуют данные по объёмам строительства. Кроме того, выйдут цифры по промышленному производству, которое могло сократиться за апрель на 0,7%. В еврозоне ожидается индекс доверия инвесторов Sentix. В России операционные результаты за май предоставят «АЛРОСА» и «Черкизово». Бумаги Сбербанка будут торговаться последний день с дивидендами (16 рублей на акцию).

Во вторник утренняя статистика будет второстепенной, а вот уже днём появятся цифры по рынку труда в Великобритании. Ожидается, что безработица останется на уровне 3,8%. В США опубликуют статистику по ценам производителей за май. Ожидается, что рост замедлится до 2% с 2,2% в апреле, а вот Core PPI замедлит рост до 2,3% с 2,4%. В России ожидается статистика по торговому балансу. Акции «Магнита» будут торговаться последний день с дивидендами (166,78 рублей на акцию).

Ночью на среду API опубликует статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Япония может сообщить о том, что в апреле базовые заказы в машиностроении упали на 5,3% в годовом выражении. Китай может сообщить о том, что потребительская инфляция ускорила рост в мае до 2,7% с 2,5% в апреле. Цены производителей, напротив, могли замедлить рост до 0,6% с 0,9%. В Европе ожидается выступление президента ЕЦБ Марио Драги. В США потребительские цены могли замедлить рост в мае до 1,9% с 2% в апреле, а Core CPI мог остаться на уровне 2,1%. Далее в США отчёт Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, отчёт по исполнению бюджета. В России, естественно, выходной по случаю государственного праздника.

Австралия в четверг может сообщить о снижении безработицы до 5,1% с 5,2%. Национальный банк Швейцарии проведёт заседание, но изменений в денежной политике не ожидается. Далее данные по промышленному производству в еврозоне. OPEC опубликует ежемесячный доклад по рынку нефти. В США выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. В России последний день с дивидендами в бумагах «Роснефти» (11,33 рублей на акцию).

Китай в пятницу опубликует большой пакет статистики. В частности, ожидается, что промышленное производство в мае немного ускорило темпы роста до 5,5% по сравнению с 5,4% в апреле. Розничные продажи также могут ускорить рост до 8,2% в мае по сравнению с 7,2% в предыдущий месяц. В рамках европейского отрезка торгов выйдет ежемесячный отчёт МЭА по ситуации на рынке энергоносителей. В еврозоне начнётся встреча министров финансов. В США розничные продажи в мае могли увеличиться на 0,6% за месяц. Позже появится статистика ФРС по промышленному производству, которое могло увеличиться за май на 0,2%. Выйдет предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. Отчёт Baker hughes по активным буровым закроет календарь дня. В России состоится заседание ЦБ РФ, от которого большинство ждёт снижения ставки на 25 базисных пунктов до 7,5% с текущего уровня 7,75%.

Новая неделя на рынках началась вполне позитивно благодаря тому, что Мексика и США смогли договориться о дополнительных мерах по обеспечению контроля над незаконной эмиграцией. Конечно, 5% пошлины ещё могут быть назначены, но на текущий момент угроза отложена на неопределённый срок. Китайский экспорт неожиданно вырос в мае на 1,1% при ожиданиях снижения на 3,8%. В тоже время импорт упал на 8,5% при ожиданиях сокращения на 4%. Соответственно, положительное сальдо торгового баланса увеличилось до $41,65 по сравнению с $13,84 млрд в апреле. Японский ВВП в пересмотренной оценке вырос на 2,2% в I квартале вместо повышения на 2,1%. Одним из самых активно растущих секторов был автомобилестроительный, который использует Мексику в качестве сборочной площадки для поставок в США. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21119,16 п. (+1,12%), Hang Seng — 27514,94 п. (+2,04%), Shanghai Composite — 2848,09 п. (+0,72%).

Нефть получила поводы для дальнейшего роста. Как минимум торговая война Мексики и США отложена. В США число активных нефтяных буровых сократилось за прошлую неделю на 11 штук до 789 единиц. Ещё в пятницу министр природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявлял о том, что среди стран OPEC есть консенсус по поводу продления соглашения о сокращении добычи. Необходимо лишь согласовать эту позицию с другими странами. Меж тем в мае китайский импорт нефти сократился на 8% до 40,23 млн т., или около 9,47 млн баррелей в сутки, по сравнению с 43,73 млн т. в апреле. В то же время импорт за пять месяцев вырос на 7,6% до 205 млн т. Возможно, что снижение импорта является временным явлением, так как в мае КНР была вынуждена отказаться от поставок из Ирана в пользу других поставщиков. Прошедшая неделя была довольно неплохой для золота. Металл дорожал как на фоне перемен в риторике центральных банков, так и опасений по поводу торговой войны. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 743,21 тонн до 756,42 тонн. К 9:00 мск Brent — $63,56 (+0,43%), WTI — $54,26 (+0,50%), золото — $1330,9 (-1,13%), медь — $5818,02 (+0,44%), никель — $11760 (+1,23%).

Индекс доллара подрастал на 0,3% до 96,83 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,13 (-0,25%), GBP-USD — $1,27 (-0,25%, USD-JPY – 108,64 (+0,43%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть продолжает дорожать на фоне отмены торговой войны Мексики и США. Азиатские индексы в плюсе, но сырьевые валюты слабеют. На российском рынке начинаются дивидендные отсечки наиболее тяжеловесных бумаг. Уже во вторник акции Сбербанка будут торговаться без дивидендов. Начало недели может быть нейтральным или даже позитивным, но затем велика вероятность снижения индексов.