Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают рост после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 1-1,6% во главе с высокотехнологичным сектором. Индекс S&P500 в течение дня поднимался в район 2900 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), которая являются целью краткосрочного повышения и впоследствии может приостановить покупки. Рынки зарядились оптимизмом благодаря слабому отчету по занятости в США за май и умеренной инфляции, которые усилили надежды на скорое смягчение денежно-кредитной политики ФРС.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,3% после того, как США и Мексика достигли соглашения, а Трамп заявил об отсрочке введения пошлин на импорт товаров из страны на неопределенный срок. Ранее пошлины должны были вступить в силу уже в понедельник. Прогресса в торговых переговорах с Китаем, однако, пока не наблюдается.

Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%. В регионе после заседания ЕЦБ также рассчитывали на смягчение денежно-кредитных условий, что толкало рынки выше.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно оптимистичная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 1,1%. На биржах Китая индексы растут на 1-1,5%. Статистика показала неожиданное увеличение профицита торгового баланса КНР в мае с 13,83 млрд долларов до 41,65 млрд долларов (ожидалось 20,50 млрд долларов), в то время как импорт упал на 8,5% г/г (ожидалось —3,8%), а экспорт вырос на 1,1% г/г (ожидалось —3,8%).

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют около 0,5% после повышения чуть более чем на 2,5% в пятницу. Восстановление котировок связано с ослаблением торговой напряженности между США и Мексикой, а также с надеждами на продление сделки ОПЕК+ во второй половине текущего года. Пятничные данные Baker Hughes по числу нефтяных буровых установок в США показали их падение на прошлой неделе на 11 единиц, до 789 единиц, минимума с февраля прошлого года. На этой неделе инвесторы будут ждать ежемесячных отчетов крупнейших энергетических агентств по рынку, а также новостей относительно перспектив продления сделки ОПЕК+. С технической точки зрения котировки Brent и WTI готовы продолжить рост в район 65 долл и 55 долл соответственно.

Основные события недели: индекс цен производителей и индекс потребительских цен США, индекс потребительских цен Китая, ежемесячные отчеты по рынку нефти Минэнерго США, Международного энергетического агентства и ОПЕК, промышленное производство еврозоны, розничные продажи и промышленное производство Китая и США, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган, заседание ЦБ РФ по процентной ставке.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы небольшим повышением, в течение сессии поднявшись к годовым максимумам (который удалось переписать долларовому индексу). Оба индекса сохраняют краткосрочную и среднесрочную склонность к росту, но по рублевому индикатору на дневном графике прослеживается слабая “медвежья” дивергенция с индексом RSI, указывающая на возможность нисходящей коррекции.

Рубль в пятницу укрепился против доллара и немного ослаб к евро. Пара доллар/рубль опустилась чуть ниже 65 руб, что открывает ей дорогу в район минимумов мая (64,15 руб). Пара евро/рубль консолидируется чуть ниже майского пика 73,66 руб, который пока не дает ей развить уверенного движения в район 74 руб. Европейская валюта в последние дни сильная по отношению к доллару и другим конкурентам.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от внешнего фона и с высокой вероятностью продолжат неспешное восходящее движение. Краткосрочный бычий тренд на рынке РФ по-прежнему актуален, но дать о себе знать в ближайшие дни может перекупленность. На этой неделе временно утянуть индексы вниз могут дивидендные отсечки по таким бумагам-“тяжеловесам” как Сбербанк и Роснефть.