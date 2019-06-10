Сезон публикации отчетности за 1к19 подходит к концу, и на сегодняшний день уже можно говорить о том, что 1к19 стал еще одним – шестым подряд – кварталом позитивных сюрпризов. Правда, значение сюрприза в последние кварталы снижалось. Тем не менее сохранение этой позитивной динамики стало причиной дальнейшего повышения прогнозов по EPS для индекса MSCI Russia. С начала года прогноз EPS на ближайшие 12 месяцев вырос на +7% (этот восходящий тренд сохраняется в течение трех лет). Доля компаний из нашей выборки, чьи результаты ощутимо превзошли ожидания рынка на уровне EBITDA, выросла по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 50%. Однако сюрприз на уровне индекса РТС в 1к19 опустился до +1,3% против +2,0% год назад.

Газпром опубликовал сильные результаты, после чего котировки акций компании в течение следующей недели выросли на +11%. Поводом для этого стали ожидания дальнейшего изменения стандартов корпоративного управления. Чистая прибыль Новатэка существенно превысила консенсус-прогноз за счет поступлений от сделки по продаже доли в проекте Арктик СПГ компании Total. Акции Новатэка также положительно отреагировали на публикацию результатов.

Американские санкции в отношении Русала негативно повлияли на результаты компании за 1к19, после выхода которых его котировки отстали от индекса РТС на —10%. Алроса представила сильные результаты, поддержку которым оказали более низкие расходы и продажа непрофильных активов. Однако на фоне негативной оценки инвесторами перспектив рынка алмазов акции компании отстали от индекса РТС на —4,4%.

Результаты Аэрофлота преподнесли позитивный сюрприз на уровне EBITDAR (+50% г/г) и EBITDA (+20% г/г), благодаря чему акции компании подорожали на +5%. Фосагро опубликовала практически лучшие результаты в своей истории, показав рост EBITDA и чистой прибыли на +34% и +24% соответственно.

Сильные результаты опубликовала и X5 Retail Group: ее рентабельность EBITDA составила 7,1%, превзойдя ожидания на +0,5 пп. После этого акции компании опередили рынок на +9%. EBITDA Русагро выросла в 2,4 раза, а рентабельность EBITDA повысилась до 13%.

Котировки акций Qiwi взлетели на +27% после публикации исключительно сильных результатов: EBITDA и чистая прибыль компании оказались выше консенсус-прогноза на +34% и +28% соответственно. Выручка HeadHunter выросла на +32% г/г, EBITDA – на +76% г/г, а скорректированная рентабельность EBITDA составила 46% (+11,5 пп г/г).

Тинькофф-Банк представил сильные результаты: рост прибыли составил +26% г/г, рентабельность собственного капитала повысилась до 64,7% (+4,7 г/г). За 1к19 банк выполнил половину годового плана по увеличению кредитного портфеля. В результате акции Тинькофф-Банка опередили рынок на +5%.

EBITDA Интер РАО выросла на +37% г/г, чистая прибыль – на +38% г/г, превзойдя консенсус-прогноз на +13% и +7% соответственно. Однако комментарии менеджмента относительно дивидендов разочаровали инвесторов, что оказало давление на котировки. Результаты Русгидро оказались слабыми: чистая прибыль снизилась на —31% г/г. Поддержку котировкам акций Русгидро оказали заявления менеджмента, касающиеся дивидендных выплат.