ГДР X5 Retail Group с начала года подорожали на 26%, показав лучший результат в российском секторе продовольственной розничной торговли и опередив в росте индекс РТС (+24%).

По нашему мнению, такая динамика обусловлена дальнейшим наращиванием выручки, восстановлением прибыльности в годовом сопоставлении и общим улучшением восприятия российского сектора продовольственной розничной торговли, поскольку основные опасения в отношении поведения потребителей и потенциального ослабления рубля не реализовались.

Если эти тенденции сохранятся в ближайший период, котировки X5 могут дополнительно повыситься с учетом хорошего прогноза по финансовым показателям на 2к19, в том числе ожидаемой рентабельности EBITDA на уровне заметно выше 7%. В нашей модели мы оставляем без изменений прогноз по росту выручки на весь 2019 г. на уровне 14% г/г, но повышаем на 30 бп, до 7,3%, прогноз по рентабельности EBITDA, исходя из чего чистая прибыль должна вырасти на 8%.

Наши более долгосрочные допущения также немного повысились, что в сочетании с более благоприятным прогнозом по курсу рубля (65,54 к доллару против 68,14 ранее) и переносом даты оценки дает основание для увеличения нашей прогнозной цены на 12 месяцев на 9%, до 37 долл. Ожидаемая полная доходность в этом случае равна 24%, в связи с чем мы подтверждаем рекомендацию Покупать. На наш взгляд, X5 является наиболее привлекательной компанией в секторе. С учетом текущих котировок акции X5 по коэффициенту EV/EBITDA на 2019 г. оценены недорого – на уровне 5,8x, при этом 2к19, вероятнее всего, принесет хорошие новости.