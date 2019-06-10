Во второй половине дня цена Brent удержится выше $64
Сегодня рано утром котировки августовских фьючерсов Брент поднялись до $64/барр. на фоне сообщений о сделке США и Мексики (Мехико согласился пересмотреть миграционную политику и привлечь силы безопасности для ограничения потока нелегальных мигрантов из Центральной Америки). Это позволит избежать введения импортных пошлин.
В пятницу вечером Дональд Трамп сообщил в социальной сети Twitter, что "введение США пошлин на импорт из Мексики, запланированное на понедельник, настоящим откладывается на неопределенный срок".
Впрочем, если учесть количество и суть произошедших позитивных событий, то рост цен на нефть в пятницу и сегодня утром представляется незначительным. В этом контексте также важно принять во внимание, что корректировка цен на нефть в конце мая (за последние две торговые сессии месяца баррель Брент подешевел на $7) была избыточной по сравнению с потерями, которые за тот же период понес фондовый рынок.
Таким образом, не исключено дальнейшее ралли на нефтяном рынке на этой неделе, и следующий уровень сопротивления располагается на отметке $65,8/барр. (коррекция Фибоначчи 61,8% относительно роста котировок Брент в декабре). Одним из факторов, ограничивающих движение цен на нефть до этого уровня сопротивления и даже выше, представляется последнее увеличение товарных запасов нефти в США, идущее вразрез с сезонной динамикой. Следовательно, если на этой неделе данные по товарным запасам углеводородов в США окажутся оптимистичными, мы можем рассчитывать на резкий рост нефтяных котировок.
Мы полагаем, что во второй половине дня цена Брент удержится выше $64/барр. на фоне позитивного восприятия рисков благодаря заключению соглашения между США и Мексикой, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.
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