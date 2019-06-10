Рост использования электромобилей – хорошая новость для производителей лития, но плохая — для компаний, добывающих платину, палладий и родий.

Согласно данным Metals Focus, в прошлом году профицит предложения платины составил 10,8 тонны, а дефицит палладия — 25,5 тонны. На мой взгляд, в текущем году дефицит палладия будет в пределах 18-20 тонн из-за высокого спроса, в том числе из-за ужесточения норм выбросов углекислого газа по всему миру. В связи с этим ожидаю роста цен на палладий до $1490 за унцию во второй половине 2019 года. В то время как цены на платину не смогут оттолкнуться от своих исторических минимумов около $800 за унцию из-за замедления развития глобальной автомобильной промышленности, а также на фоне усиления спроса на электромобили.

Затраты на аккумуляторную батарею электрокара снижаются из года в год, что поддерживает развитие этого сегмента автопрома. Так, с $1000 в 2010 году цена на литий-ионные батареи снизилась до $227 в 2016 году и, вероятно, сможет достичь отметки в $100 к 2025 году. К тому времени мировые доля продаж электрокаров может достичь 15% от всего объема реализации автомобилей. Именно в этот период ожидаю сокращения спроса на платину и палладий, у которых нет драйверов для восстановления.

Таким образом, в долгосрочной перспективе палладий ждет снижение цен, поскольку 80% мирового спроса на данный металл формируется на замедляющемся автомобильном рынке. Крупнейшим потребителем данного металла выступает Китай, однако его автомобильная промышленность снижается 10 месяцев подряд. В апреле продажи автомобилей в КНР упали на 14,6%, до 1,98 млн единиц. Около 40% спроса на платину формируется автомобильной промышленностью. Давление на ее цену со стороны развивающейся индустрии электроавтомобилей, которая к 2030 году может увеличиться почти в 18 раз, до 20 млн автомобилей, будет меньшим, чем давление на стоимость палладия.