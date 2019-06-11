На Дне инвестора потребительского сектора в АТОНе мы организовали встречу с российскими ритейлерами: X5 Retail Group, Магнит, Лента и O'КЕЙ. Компании разделяют мнение, что, хотя ускорение продовольственной инфляции (5.8% в 1К19 против 1.7% в среднем в 2018) поддерживает выручку, клиенты остаются разборчивыми и чувствительными к изменениям цен. В настоящее время приоритетом для ритейлеров является работа над улучшением предложения, при этом все четыре компании подчеркивают важность расширения ассортимента свежей продукции и увеличение доли собственных торговых марок (целевые уровни 15-20%, для формата дискаунтеров – выше). СТМ предлагают лучшее соотношение цены и качества для потребителей, обеспечивая при этом более высокую рентабельность для ритейлеров.

По мере замедления роста выручки внутренняя эффективность становится все более важным источником поддержания рентабельности. Ключевые игроки видят долгосрочную устойчивую рентабельность EBITDA на уровне 7-8% (в 2018 EBITDA ритейлеров находилась в диапазоне 5.4-8.8%). Среди мер, направленных на ее повышение, ритейлеры называют снижение товарных потерь, улучшение логистики и эффективный менеджмент в магазине, а также экономию за счет масштаба и контроль над административными расходами. X5 уже продемонстрировала видимые улучшения, раскрытые в рамках публикации результатов за 1К19 (валовая маржа выросла на 98 бп г/г, скор. EBITDA маржа +94 бп).

Пристальное внимание к онлайн. Все ритейлеры изучают новый формат, реализуя различные подходы, а именно: стратегическое сотрудничество (Магнит), собственная доставка (Перекресток Онлайн), dark stores и drive through (O’КЕЙ). Хотя Утконос по-прежнему доминирует в продуктовом ритейле (на 2018 44% рынка при обороте 10.2 млрд руб.), традиционные ритейлеры также стремительно развиваются в этом направлении (онлайн-выручка O'КЕЙ достигла 1.7 млрд руб., Перекрестка – 1.3 млрд руб.)

Программы лояльности – вишенка на торте цифрового предложения. При стабильном уровне промо-акций с начала года (25-30% продаж) ритейлеры привлекают клиентов целевыми промо-кампаниями и предложениями. Карты лояльности также являются незаменимым инструментом для сбора и анализа данных клиентов. Прогресс в этом плане различается от ритейлера к ритейлеру: Лента продвинулась больше всего – проникновение карт лояльности достигло 96% по состоянию на 1К19, в то время как Магнит развернет мультиформатную бонусную программу только к концу года.

Российские ритейлеры по-прежнему имеют привлекательную оценку, хотя после сильных результатов за 1К19 ожидания повышаются. Торгуясь с существенными дисконтами к своим историческим значениям (кроме Х5, ~15% дисконта к 2-летней средней), российские ритейлеры выглядят более привлекательными. Несмотря на то, что пересмотр прогнозов в сторону повышения уже начался, текущий консенсус не в полной мере отражает все еще неплохие долгосрочные перспективы роста, обусловленные низкой консолидацией.

При этом мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор и ожидаем неровную динамику среди ритейлеров. X5 остается нашим фаворитом, учитывая продуманную стратегию экспансии и прогресс в реализации цифровой стратегии. О'КЕЙ отметил первые признаки стабилизации в 1К19 и, хотя мы отмечаем существенные риски реализации, связанные с его разворотом, акции сильно недооценены (рейтинг ВЫШЕ РЫНКА). Мы видим значительную стоимость в Магните, но более медленный, чем ожидалось, процесс разворота заставляет нас присвоить бумаге рейтинг НЕЙТРАЛЬНО. Что касается Ленты, мы считаем, что новая стратегия, прольет больше света на будущие перспективы группы. До этого мы ожидаем, что ее акции будут торговаться вблизи уровней оферты.