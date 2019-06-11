Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением около 0.5-0.7%, в районе 2725-2730 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи способен заметно просесть под влиянием дивидендного разрыва в акциях «Сбербанка». Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое косвенное влияние на российский рынок акций также может оказать публикация майского значения индекса цен производителей в США (15.30 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.48%) и РТС (+0.74%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После позитивного открытия они провели весь торговый день в состоянии безыдейной консолидации. Благоприятный внешний фон сформировался уже в первой половине дня. Однако он не улучшился в вечерние часы торгов. Более того, фьючерсы на нефть сорта Brent несколько отступили от своего утреннего максимума во второй половине дня. Поэтому локальные биржевые быки так и не решились на агрессивные покупки в российских акциях.

Между тем, индекс МосБиржи вчера формально обновил исторический максимум, ненадолго превысив свой предыдущий рекорд на 3 пункта. Что же касается долларового индекса РТС, то он приблизился к максимальному полуторагодовому значению. Таким образом, в указанных индексах сформировалась позитивная техническая картина во всех временных диапазонах. Однако уже сегодня утром они могут отступить от свежих максимумов в связи с ожидаемым дивидендным разрывом в тяжеловесных акциях «Сбербанка».

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 24 п. или около 1.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек существенно сильнее рынка выглядели бумаги МосБиржа (MOEX RM, +1.93%). Они повысились под влиянием технических факторов. В этих акциях продолжается коррекционный разворот вверх. Вполне вероятно, что в ближайшие дни они сумеют закрыть свой майский дивидендный разрыв. Однако не стоит забывать, что согласно недавнему сообщению эмитента суммарные объемы торгов на Московской Бирже заметно сократились по итогам мая и с начала текущего года. Иными словами, коррекционное повышение указанных бумаг пока не подкрепляется сильными операционными результатами эмитента.

Акции ВТБ (VTBR RM, +1.15%) также продолжили свое среднесрочное восходящее движение без значимых информационных поводов. С середины 2018 года эти бумаги выглядели заметно слабее рынка. Теперь же в них наметился среднесрочный разворот вверх. Стимулом для этого послужил выход ряда новостей о том, что кредитная организация планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2019-2022 годов.

Заметно лучше рынка также закрылись бумаги Русгидро (HYDR RM, +3.64%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +1.16%), Башнефть-ао (BANE RM, +1.11%), Башнефть-ап (BANEP RM, +2.02%), ОГК-2 (OGKB RM, +2.12%).

Акции Аэрофлот (AFLT RM, —0.48%) умеренно подешевели на фоне публикации позитивной отраслевой статистики со стороны Росавиации. В целом авиакомпании РФ увеличили перевозки в мае 2019 года на 11.5%. Однако компания «Аэрофлот — российские авиалинии» отстала от среднего показателя, обслужив за указанный период 2.98 млн пассажиров, что превысило аналогичный показатель прошлого года лишь на 6.2%. Авиакомпания «Россия», также входящая в группу «Аэрофлот», увеличила перевозки на 9.8%.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, —1.90%), Мечел-ап (MTLRP RM, —0.82%) оказались под давлением в связи с очередным напоминанием о том, что эмитент перегружен с долгами и ищет способы решения указанной проблемы. Зампред правления «Сбербанка» Анатолий Попов заявил по этому поводу, что «Мечел» пока не готов продать Эльгинское угольное месторождение. Вместе с тем, металлургическая компания не обращалась в «Сбербанк» по поводу рефинансирования имеющейся задолженности. Ранее представитель группы ВТБ также сообщал, что вопрос о реструктуризации долга «Мечела» пока не обсуждался.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 2.0%. Японский Nikkei225 подрос на 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Вместе с тем необходимо учитывать, что ожидаемый дивидендный разрыв в акциях «Сбербанка» способен свести на нет позитивное утреннее влияние внешнего фона на индекс МосБиржи.