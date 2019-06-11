Размещение новых КОБР не встретит избыточного спроса
Сегодня Банк России предлагает новую серию КОБР-23 со стандартными параметрами минимальной цены (99.9390) и трехмесячным сроком до погашения. Объем выпуска составляет 600 млрд руб., что соответствует майскому выпуску КОБР-22 и превосходит погашаемую завтра серию КОБР-19 на 100 млрд руб.
Мы полагаем, в сложившихся на денежном рынке условиях размещение новых КОБР не встретит избыточного спроса и не приведет к острой ценовой конкуренции. Текущий баланс факторов ликвидности указывает на то, что банковский сектор несколько пополнил запасы ликвидности (депозиты в Банке России 1.25 трлн руб., остатки на корсчетах 2.3 трлн руб.) по итогам первой недели июня, однако не далеко отошел от майских параметров. Это отсылает нас к майскому размещению КОБР-21, которое прошло в два этапа и при минимальной ценовой конкуренции на первом размещении.
Маловероятно, что рынок ожидает резкого разворота бюджетных потоков и начала расходования средств в ближайший месяц, что является необходимым условием для исполнения обязательств по усреднению, в случае наращивания сбережений на недельных депозитах в КОБР. Напротив, в моменте МинФин демонстрирует консервативные принципы расходования бюджетных средств, и вряд ли откажется от них вопреки ожиданиям начала финансирования Национальных Проектов. Это обстоятельство, в итоге, помешает избыточному переносу средств из недельных депозитов в трехмесячные КОБР.
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