Трамп уже настолько всем надоел со всеми своими «страшилками», что у участников рынка уже выработалось своеобразное противоядие, и они просто перестали обращать внимание на все заявления президента США. И действительно, зачем обращать внимание на то, что завтра будет дезавуировано и повернуто строго в обратную сторону!?

И поэтому весь рынок сейчас принялся достаточно бурно отыгрывать историю о понижении ставок ФРС в самом ближайшем будущем. И если на понижение ставки на ближайшем заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которое состоится 18 — 19 июня, мало кто рассчитывает, то на июльском заседании (31 июля) вероятность снижения ставки составляет уже почти 80%. И посему участники рынка восприняли это как своеобразную команду "фас"! И все полетели покупать.

Все — это, конечно, громко сказано, поскольку обороты остаются на средних уровнях, но все же покупки видны, и спрос явно превышает предложение. Естественно, в таких условиях наиболее востребованы акции компаний, потерявшие в мае более всего. А большинство из них относятся прежде всего к технологическому сектору. По итогам вчерашних торгов акции этого сектора были одними из лучших и подорожали в среднем на 0,8%.

Все же технологический сектор был одним из лучших, но все же на самый лучший. Максимальный средний рост на секторальном уровне наблюдался в акциях компаний, работающих в сфере услуг. Здесь средняя величина роста составила 0,9%. И все было бы хорошо, если бы не одно НО… И это НО сводится к тому, что фактически весь этот рост был обеспечен прежде всего повышенным спросом в акциях Amazon (AMZN, +3,14%), которые в итоге выросли на Пи% (3,14%), и это было намного больше, чем рост во всех остальных акциях, входящих в этот сектор.

По итогам вчерашнего дня также следует отметить дружный рост акций крупнейших банков в среднем на 1,5 — 2%. И здесь можно было бы от души порадоваться за них, если бы не еще более сильное их падение накануне. То есть это был только возврат на оставленные в предыдущие дни позиции.

И вообще, несмотря на достаточно уверенный рост, сам этот рост вызывает некоторые вопросы, поскольку идет он как-то через пень — колоду с постоянными откатами и остановками. А если вообще посмотрим на график индекса S&P500, то явно вырисовывается так называемая «вечерняя звезда», что в теории японских свечей является достаточно мощной разворотной фигурой.

Ожидания рынка 11 июня

Рынок пышет оптимизмом. Причем иногда кажется — совершенно безосновательным. Трамп пугает и угрожает, а участникам рынка совершенно не страшно. Ну вот какая реакция на совершенно свежие слова Трампа, что если на встрече G-20 в Осаке в конце июня Трамп с Председателем Си не договорятся (а они ведь не договорятся!), то Трамп сделает Китаю больно…. Очень больно… И стукнет их новыми тарифами! Но участники рынка вообще никак на это не отреагировали. Более того, покупки усилились — и в Азии, и в Европе. Китайский Shanghai Composite прыгнул вверх почти на 3%! Немецкий DAX после 3-х дней отдыха с места в карьер ринулся отыгрывать отставание в росте и уверенно плюсует на процент с третью. Фьючерсы на основные американские индексы также летят вверх без оглядки и на слабовосходящем тренде, сформировавшемся еще утром, прибавляют уже более полупроцента.

Смотришь на всю эту бычью вакханалию и удивляешься — откуда этот молодецкий задор? Может, это и есть один из признаков «истерической фазы роста». Перефразируя известную поговорку, можно сказать: "Рост без причины — признак дурачины"! Но, с другой стороны, несмотря на все размышления, текущий рост надо воспринимать как данность. И наша задача вполне понятна и локальна — зарабатывать везде и всегда. По крайней мере, пытаться это делать. Поэтому сегодня растем и торгуем от лонгов. Но все же к концу дня стоит подумать о фиксации прибыли: шесть сессий подряд роста — это уже перебор. И это тоже надо учесть. Ведь ничто не вечно под луной — даже сильные восходящие тренды.