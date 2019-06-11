По акциям “Норникеля” более вероятен позитивный сценарий
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Русала (+3,77%) и котировки ГМК “Норильский никель” (+3,31%). Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 5,49% и 4,25% соответственно после дивидендной отсечки.
Бумаги ГМК “Норильский никель”, тем временем, получили поддержку от утверждения на годовом общем собрании акционеров накануне дивидендов за 2018 год в размере 792,52 рубля на акцию. При этом, несмотря на ряд слухов о возможном снижении дивидендов в ближайшие годы, формула выплат с высокой долей вероятности останется прежней.
С технической точки зрения бумаги “Норникеля” во вторник прорвались выше средней полосы Боллинджера недельного графика (район 14 025 руб), способность удержать которую будет указывать на высокую вероятность повышения в район годового максимума 14 796 руб. В обратном случае бумаги может ждать возвращение к недавним минимумам, в район 13 350 руб. На данный момент позитивный для “быков” сценарий представляется более вероятным.
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