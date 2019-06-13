Вчера, когда мы отдыхали, основные события развернулись на рынке нефти. Уже в ходе азиатских торгов котировки начали падать, отыгрывая данные Американского института нефти о росте запасов в Штатах на 4,9 млн баррелей, в то время как рынок ждал снижения на 0,5 млн.

Официальная информация Минэнерго США была менее негативная: рост составил все-таки 2,2 млн баррелей, при этом сократился объем добычи нефти, а запасы бензина выросли меньше ожиданий. Рынок долго переваривал эту информацию, и даже пытался развернуться вверх. Однако мощное давление «медведей» увело котировки нефти к закрытию дня ниже отметки 60 долларов за баррель.

Мы считаем, что никаких оснований для столь дешевой цены на нефть нет. Просто на нее, как и в ноябре прошлого года, идет сильная спекулятивная атака с непонятными пока целями. Среднесрочным инвесторам рекомендуем на просадках покупать нефть, не используя при этом максимальные «плечи», с целью роста в район 70 долларов за баррель. Нефть, похоже, — это единственное, что сейчас можно относительно безопасно покупать.

Сегодня на рынке нефти идет сильный отскок и котировки подбираются к отметке 61 доллар. Но это не спасет наш рынок от негативного открытия. Хуже рынка, естественно, будет нефтянка, однако шортить ее мы бы не рискнули: велика вероятность последующего роста нефти и американских фьючерсов.

Вновь лучшую динамику могут продемонстрировать металлурги во главе с «Норникелем», которые сильно отстали от последнего роста рынка.

Пара доллар-рубль откроется в район 64,8, а затем вновь можете перейти к укреплению. По крайней мере, внешний фон этому благоприятствует. Так, пара евро-доллар вновь снизу вверх тестирует отметку 1,13, а Индекс доллара снижается на 0.1%. Однако рост рубля ограничен отметкой 64,1 руб за доллар.