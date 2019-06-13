Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть коррекционно растут после обвала накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду уже второй день подряд завершились снижением трех основных индексов, которые на этот раз потеряли 0,2-0,4%. Индикаторы корректировались после достижения ранее на неделе локальных максимумов. Так, S&P500 отступил вниз от отметки 2900 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) и скорректировался к поддержке 2875 пунктов. Причиной продаж стала неопределенность в отношении развития торгового конфликта США и Китая. На банковский сектор давление оказала перспектива снижения процентных ставок ФРС, а на энергетический – падение нефтяных котировок.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,1%, так как инвесторы продолжают уклоняться от риска. Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно пессимистичная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 0,7%. На биржах Китая индексы предпринимают попытки роста после объявленных ранее на неделе новых мер стимулирования национальной экономики, которые должны увеличить инвестиции в инфраструктурные проекты.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют около 0,5-1% после обвала примерно на 4% накануне. Рынок вновь оказался под давлением из-за данных о росте запасов нефти в США на прошлой неделе, по данным Минэнерго, на 2,2 млн баррелей. В отчете, однако, содержались и положительные сигналы – так, нефтедобыча сократилась с рекордных 12,4 млн баррелей в день до 12,3 млн баррелей в день, а запасы дистиллятов упали на 1 млн баррелей. Котировки Brent удерживают психологически важную отметку 60 долл, а WTI остаются выше 51 долл. В четверг и пятницу на рынке будут ждать ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника небольшим ростом, в течение дня обновив исторический и годовой максимум соответственно. Оба индикатора вошли в зоны перекупленности на дневных графиках, что создает почву для нисходящей коррекции, хотя причин для масштабных продаж на данный момент нет. Ближайшими поддержками для индексов выступают отметки 2715 и 1320 пунктов соответственно.

Рубль во вторник немного укрепился против доллара и евро, указывая на готовность “быков” увести российскую валюту еще немного выше. Пара доллар/рубль оставалась ниже 65 руб, что оставляет открытой дорогу для движения в район минимумов мая (64,15 руб). Пара евро/рубль удержалась выше уровня 73 руб, при преодолении которого может направиться к поддержке 72,60 руб. Ближайшими важными сопротивлениями для доллара и евро выступают отметки 65 руб и 73,66 руб соответственно.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением из-за ухудшения внешнего фона, снижения мировой склонности к риску и локальной перекупленности, в связи с чем могут выйти в умеренный минус. Тем не менее нефтяные цены удерживают психологически важные отметки (60 долл и 50 долл для Brent и WTI соответственно), а глобально мировая ситуация не претерпела существенных изменений, поэтому российским “быкам” пока угрожает разве что локальная коррекция.