ГДР российских нефтегазовых компаний в среду были распроданы на фоне снижения цены на нефть. Российский рынок акций вчера был закрыт по случаю празднования Дня России. Тем не менее, депозитарные расписки на глобальных рынках торговались. Долларовый индекс RDX опустился на 1,7% на фоне снижения бумаг SBER LI (-4,5%), у которых наступила эксдивидендная дата (по локальным акциям эксдивидендная дата наступила во вторник из-за праздника).

Акции нефтегазовых компаний были распроданы, в лидерах падения были акции NVTK LI (-2,0%), ROSN LI (-1,7%) и LKOD (-1,5%) на фоне снижения цены на нефть на 4%. Заметим также, что Норвежский фонд национального благосостояния (размере которого составляет $1 трлн) получил зеленый свет на продажу более $13 млрд акций нефтегазового сектора. Как мы уже говорили в марте, план заключается в том, чтобы продать свои акции в исключительно разведочных компаниях, тогда как оставить акции крупнейших интегрированных производителей. Таким образом, акции более 100 компаний будут проданы, в том числе российские BANE и NVTK. Тем не менее, мы не ожидаем никакого критического движения в акциях российского нефтегазового сектора.

Российский рынок во вторник закрылся ростом после вялого начала дня. Во вторник российский рынок акций закрылся ростом после вялого начала дня – индекс РТС повысился на 0,6% до 1 343 пунктов, а индекс ММВБ прибавил 0,3% до 2 751 пунктов, двигаясь в соответствии с европейскими аналогами. В лидерах роста были акции горно-металлургического сектора. Рубль укрепился на 0,3% до 64,55 руб. за доллар, следуя динамике валют на других развивающихся рынках.

Глобальные опасения оказывают давление и на российский рынок акций. Сегодня мы ожидаем слабого открытия российского рынка акций, динамика которого следует за развивающимися и развитыми рынками на фоне опасений по поводу глобального роста. Резкое снижение цен на нефть вчера (Brent —4,0% до 59,78 руб. за барр.) также будет оказывать давление на рубль и на российский рынок акций сегодня. Президент США Дональд Трамп угрожал повысить пошлины на китайский товары, если китайский президент не встретится с ним на саммите G-20 в Японии в конце этого месяца.