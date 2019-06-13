Вчерашний день оказался, как это ни странно, вполне прогнозируемым. В последнее время многие аналитики удивлялись, что рынок ведет себя вопреки всем прогнозам и ожиданиям. Но это не касается последних двух дней. Все же сколько бы ни обвиняли технический анализ в шаманстве, но мы в очередной раз увидели шаманство в действии. Индекс S&P500 за неделю уверенно вырос более чем на 5% и в понедельник почти дошел до серьезного уровня сопротивления в 2900 пунктов, где он должен был остановиться и скорректироваться. И он остановился и скорректировался! Правда не сильно, но все же дальнейший победный марш наверх был прерван именно в том месте и в тот момент, который и был «предсказан» техническими аналитиками.

Главным фактором, который помог шаманству сбыться по итогам вчерашних торгов, стала нефть. Ее запасы в очередной раз выросли и в очередной раз вопреки прогнозам аналитиков. И спекулянты от всей души порезвились на торгах черным золотом. Котировки нефти и марки WTI, и марки Brent рухнули более чем на 4%. При этом последняя даже в какой-то момент опускалась ниже психологически важной отметки в 60 долларов за баррель. Естественно, в таких условиях вся «нефтянка» дружно пошла вниз за своим базовым активом. Только в среднем акции сырьевого сектора потеряли 1,3%. А падение акций отдельных нефтяных компаний превышало и 2%, и 3%. А главным лузером среди нефтяников стали акции Southwestern Energy (SWN, —6,29%), где падение превысило даже 6%.

Также очень нехорошо чувствовали себя акции компаний полупроводникового сектора и особенно те, кто связан с производством микрочипов, карт памяти и видеокарт. Так потери Micron Technology (MU), Applied Material (AMAT), Western Digital (WDC) превысили 5%. И даже очень мощно чувствующая себя в последняя время компания Advanced Micro Devices (AMD, —0,71%) не устояла перед натиском "медведей" и завершила день также в красной зоне.

На этом негативном фоне вполне естественным выглядел спрос на защитные активы и, прежде всего, на акции коммунального сектора. Средний рост здесь составил 1%, а акции Exelon Corporation (EXE), подорожали даже более чем на 2,5%.

Также достаточно дружно росли акции медицинских компаний и особенно тех, кто работает в сфере биотехнологий. Но это тоже не новость, поскольку последние полгода мы стабильно наблюдаем подбор акций биотеха от уровней поддержки.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 13 ИЮНЯ

Несмотря на успехи технических аналитиков, ответа на главный вопрос "Куда дальше?" мы так и не получили. Судя по всему, ярый энтузиазм, наблюдавшийся на прошлой неделе и в начале этой, уже отыгран. И вспыхнуть с новой силой он сможет только в том случае, если на следующей неделе Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США снизит-таки процентную ставку. В это, если честно, пока верится с трудом.

Однако свято место пусто не бывает, и сегодня на арену вышел еще один игрок — нефть. Точнее, она вышла еще вчера. А еще точнее она и со сцены-то никогда не уходила. Но если вчера она все же вполне прогнозируемо обвалилась после выхода не очень хороших данных по ее запасам, то сегодня возникла ситуация, которая пока плохо контролируется и может иметь далеко не очевидные последствия. В Оманском заливе подожгли то ли один, то ли два танкера и «Чип и Дейл» (американские военно-морские силы) уже спешат им на помощь. Что это было — разовая акция устрашения со стороны террористов (или Ирана?) или же начало более серьезного конфликта — пока не ясно. Но участники рынка нефти уже испугались и нефть рванула вверх и прибавляет к полудню мск уже почти 3%. Это конечно же гонит котировки нефтяных акций вверх, а за ними могут потянуться и другие. Конечно, если все это перерастет в какой-то более серьезный конфликт, то нефть не сможет вытащить фондовый рынок наверх. Скорее наоборот — она его закопает. Но это в долгосрочной перспективе. А сегодня это будет возможно основным фактрором роста рынка. На что могут рассчитывать сегодня "быки"? Вряд ли на многое. Скорее всего мы увидим с открытия гэп вверх на 0,5-0,7% и затем всю оставшуюся торговую сессию индексы будут сползать вниз к нулевым отметкам. Поэтому рост в 0,2 — 0,3 процента — это будет закономерный результат.

Что касается отдельных секторов и акций, то кроме акций нефтяных компаний, где сегодня однозначно будет отскок после вчерашнего достаточно сильного провала, стоит обратить внимание на General Electric (GE), который в последние дни чувствует себя достаточно уверенно и потихонечку ползет все выше и выше, а также на акции Starbucks (SBUX), которые может быть и не спеша, но очень уверенно обновляют день за днем свои исторические максимумы.

Короче, и спекулянтам, и инвесторам есть чем поживиться и главное, чтобы на рынок внезнапно не прилетела какая-нибудь шальная буря. Но сегодня признаков такой бури пока на горизонте не видно, и поэтому будем надеяться на позитивный настрой в ходе сегодняшних торгов.