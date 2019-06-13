ФРС заметно меняется с приходом каждого нового руководителя. Это интересный тренд, а изменения, которые могут произойти при Джероме Пауэлле, представляются гораздо более существенными, чем можно было предполагать ранее.

«Если мои слова показались вам достаточно ясными, вы, вероятно, неправильно поняли, что я сказал». Так любил говорить председатель ФРС Алан Гринспен. Монетарная политика при нем была довольно непредсказуемой, инвесторы пытались уловить намеки на изменения в каждой его публичной речи. Сменивший Гринспена на его посту Бен Бернанке заметно изменил это положение вещей. Он считал, что, поскольку от решений членов ФРС зависит будущее каждого гражданина страны, функционеры должны давать понятные объяснения. Джанет Йеллен, пришедшая вслед за Бернанке, считаю, стала образцом открытости и прозрачности. Ее выступления вне заседаний ФРС всегда были основаны на идеях, озвученных на предыдущем заседании. И — никаких сюрпризов. Джером Пауэлл подтверждает тренд на еще бОльшую открытость планов и намерений регулятора. Но, возможно, Пауэлл пойдет дальше своих предшественников по степени проводимых изменений.

Задача ФРС — оперативно реагировать на экономические изменения и в соответствии с ними принимать решения об изменении процентной ставки. Именно в такой последовательности: сначала меняются макроэкономические показатели, а только после этого происходит (или не происходит) изменение монетарной политики. Но, в случае если понижение ставки произойдет в ближайшие месяцы, такие действия ФРС в большей степени можно будет считать опережающими. Похоже, что Пауэлл стремится к тому, чтобы Федрезерв реагировал не реактивно, как обычно, а превентивно, предвосхищая замедление экономики.

Экономика в США продолжает расти. Об этом свидетельствуют и данные недавно опубликованной «Бежевой книги» ФРС. Однако не стоит забывать, что макроэкономические показатели публикуются с задержкой, отражая картину прошлого, пусть и недавнего. И лишь некоторые индикаторы сигнализируют об изменениях, которые произойдут в будущем. Есть как минимум два момента, которые должны беспокоить ФРС сейчас. Это низкие ожидаемые темпы роста инфляции, а также уверенно продолжающееся уменьшение доходности государственных облигаций. Если этих данных регулятору будет достаточно для принятия решения о снижении ставки, можно говорить о более масштабных изменениях курса ФРС, которые происходят прямо на наших глазах.