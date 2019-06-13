Facebook по-прежнему находится под давлением
Накануне в СМИ попала информация о том, что Марк Цукерберг и топ-менеджмент компании знали о проблемах с хранением данных пользователей. Это может повлиять на возможную сделку Facebook и регулятора в лице Federal Trade Commission. По оценкам Facebook, компания заплатит порядка $5 млрд, однако сейчас штраф может подрасти от 15% до 50%.
Текущее разбирательство может дать очередной повод для собрания акционера, чтобы в очередной раз проголосовать за смену главы совета директоров или генерального директора, поскольку это одно и то же лицо – Марк Цукерберг. Ранее этого не получалось сделать, но под давлением регулятора, такой исход имеет шанс на реализацию с вероятностью в 10%. Несмотря на это давление, Марк Цукерберг обладает самым большим количеством голосов в компании, поэтому он успешно пресекает попытки по смещению себя со своих должностей. Однако говорить о том, что инвесторы довольны тем, что происходит с Facebook на протяжении полутора лет, не стоит.
На текущий момент ничего не доказано, и FTC проводит расследование корпоративных действий топ-менеджмента социальной сети, что приведет как минимум к миллиардным штрафам. Несмотря на большие политические риски, компания остается одной из прибыльных и быстрорастущих в своем сегменте, поэтому текущая целевая цена по Facebook — $180. Однако инвесторам стоит воздержаться от покупок, поскольку компания находится в центре политического кризиса, который может закончиться неблагополучно для Facebook.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190613/830070324.html