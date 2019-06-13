Накануне в СМИ попала информация о том, что Марк Цукерберг и топ-менеджмент компании знали о проблемах с хранением данных пользователей. Это может повлиять на возможную сделку Facebook и регулятора в лице Federal Trade Commission. По оценкам Facebook, компания заплатит порядка $5 млрд, однако сейчас штраф может подрасти от 15% до 50%.

Текущее разбирательство может дать очередной повод для собрания акционера, чтобы в очередной раз проголосовать за смену главы совета директоров или генерального директора, поскольку это одно и то же лицо – Марк Цукерберг. Ранее этого не получалось сделать, но под давлением регулятора, такой исход имеет шанс на реализацию с вероятностью в 10%. Несмотря на это давление, Марк Цукерберг обладает самым большим количеством голосов в компании, поэтому он успешно пресекает попытки по смещению себя со своих должностей. Однако говорить о том, что инвесторы довольны тем, что происходит с Facebook на протяжении полутора лет, не стоит.

На текущий момент ничего не доказано, и FTC проводит расследование корпоративных действий топ-менеджмента социальной сети, что приведет как минимум к миллиардным штрафам. Несмотря на большие политические риски, компания остается одной из прибыльных и быстрорастущих в своем сегменте, поэтому текущая целевая цена по Facebook — $180. Однако инвесторам стоит воздержаться от покупок, поскольку компания находится в центре политического кризиса, который может закончиться неблагополучно для Facebook.