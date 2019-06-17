ФРС разочарует рынок
На фоне роста напряженности в торговых отношениях, слабой макростатистики в США и относительно мягких комментариев руководства ФРС рынки стали закладывать в котировки вероятность трех снижений процентной ставки Федрезерва до конца текущего года (первое ожидается в июле).
Мы считаем, что рассчитывать на это пока преждевременно, и полагаем, что регулятор, скорее всего, разочарует рынок на заседании, которое состоится на этой неделе. По нашему мнению, ФРС просигнализирует о том, что будет и далее проявлять терпение, и это окажет поддержку доллару и краткосрочным ставкам в США.
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