Акции "Аэрофлота" пытаются отвоевать 100 руб
К середине торгового дня понедельника российские фондовые индексы вышли в плюс после умеренного снижения в начале сессии. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск вырос на 0,50% до 2520,88 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,57%, до 1348,69 пункта. Рубль к середине сессии немного укрепился против доллара и евро. Доллар стремился к 64 руб., а евро – к 72 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции ИнтерРАО (+3,91%) и бумаги Россетей (+3,51%). Акции Аэрофлота подорожали на 3,1%. В лидерах падения были котировки Северстали (-4,25%) и бумаги ФосАгро (-0,82%).
Поддержку электроэнергетическим компаниям уже не первый день подряд оказывали ожидания высоких дивидендов. Бумаги Северстали, тем временем, упали в связи с дивидендной отсечкой.
С технической точки зрения акции Аэрофлота проверяют на прочность психологически важную отметку 100 руб., поднявшись к максимумам с апреля текущего года. ADX при этом указывает на силу восходящего тренда и неплохие шансы на закрепление выше указанной отметки с перспективой движения в район 102,50-103 руб. “Быкам”, в то же время, не стоит забывать и об осторожности – отскок от 100 руб. может спровоцировать возвращение к 98 руб. и ниже.
Внешние факторы
Внешний фон к середине дня складывается умеренно негативный. Нефтяные цены перешли к снижению и теряют чуть более 1%, так как основным фактором рынке остается перспектива замедления спроса на ресурс. Котировки Brent удерживаются выше 61 долл, а WTI – выше 52 долл.
Торги на биржах Европы проходят в нейтральном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгового дня в РФ почти не изменил своих позиций на фоне отсутствия новостей и макроэкономической статистики. В 20.00 мск драйверы для движения рынков региона и европейской валюты может предоставить выступление главы ЕЦБ Марио Драги, которое будет отыграно уже во вторник.
Фьючерс на индекс S&P500 недавно прибавил около 0,1%. Инвесторы на американском рынке до середины недели могут занять выжидательную позицию до прояснения перспектив снижения процентных ставок ФРС.
События дня
акции НЛМК последний день торгуются с дивидендами
закрытие реестра акционеров Роснефти для получения дивидендов
Рынок внутри дня
Российские фондовые индексы в первой половине сессии пытались вернуться к росту, но оставались на расстоянии от годовых максимумов, достигнутых в конце прошлой недели. На рынке сохраняется краткосрочный и среднесрочный импульс к росту, поддерживаемый в том числе корпоративными историями.
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