Российский рынок провел первую половину дня преимущественно в нейтральной динамике, а в обед индекс Мосбиржи шагнул к уровням вблизи 2750 пунктов. В лидерах роста сегодня Россети, отыгрывающие информацию о планах четырехкратного повышения тарифов ФСК ЕЭС. Подрастают и другие представители сектора электроэнергетики – им в целом благоволят стабильный курс рубля и хорошие финансовые показатели, отраженные в последних отчетностях.

В предстоящие торговые сессии мы не ждем от отечественного рынка выдающейся динамики. Внутренним фактором слабости выступит очистка от дивидендов в акциях Северстали, НЛМК, ММК, ГМК Норникель, ВТБ. Между тем глобальные инвесторы, по нашему мнению, переходят в осторожно-выжидательный режим в преддверии нескольких важных событий – заседания ФРС США, саммита G20 и министерской встречи ОПЕК+.

Во вторник стартует предвыборная кампания Дональда Трампа. Мы считаем, что в период до конца июня, когда в Осаке должна состояться встреча глав большой двадцатки, американский лидер может приободрить рынки намеками на новое сближение позиций двух стран с целью заключения торгового соглашения. Позитивным для фондовых быков может оказаться и тон риторики ФРС США касательно перспектив смягчения монетарных условий. Сейчас рынок оценивает вероятность снижения ставки на заседании в июле в 82%.

Кроме того, на предстоящей неделе мы ждем продолжения умеренного восстановления в нефти к уровням вблизи $63 за баррель на фоне усиливающейся нестабильности на Ближнем Востоке. Формирующаяся напряженность по линии США-Иран в перспективе может вернуть нефтяные цены выше $70.

Рост геополитических рисков, предстоящие важные события, по нашему мнению, в ближайшее время вынудят инвесторов во всем мире к усилению осторожности. При этом общее снижение геополитического дисконта в отношении активов РФ и перспектива дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ позволят российскому рынку по-прежнему выглядеть привлекательнее аналогов emerging markets. Ожидаем сохранения индекса Мосбиржи на предстоящей неделе в диапазоне 2470-2770 пунктов.