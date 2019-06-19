Недельная инфляция с 11 по 17 июня составила 0%. Нулевая инфляция наблюдается уже третью неделю подряд. Более того, среднесуточная инфляция вопреки ожиданиям продолжила снижаться и уже более чем в 15 раз ниже, чем в июне 2018 года (неделей ранее была в 8 раз ниже).

Сохранение столь низкого уровня среднесуточной инфляции приведёт к тому, что на конец месяца уровень инфляции может опуститься незначительно ниже 4,7% (на конец мая 5,1%).

Причиной быстрого снижения инфляции является прекращение инфляционных процессов в широком перечне продуктов питания. Одновременно дефляция на широкий перечень мясных и овощных товаров продолжилась. В отчетную неделю наблюдалось динамичное подорожание только пшена, яблок и картофеля.

Цены на бензин также стабилизировались (+0,1% за неделю, после +0,3% и +0,4% в предыдущие недели). На этом фоне идея последних дней, о рисках повышения цен на бензин, не подтверждается (рост цен в нефтепереработке в мае ускорился до +7,9%, но с начала года сохраняется дефляция —5,3%, а годовой уровень инфляции в отрасли в пределах таргета ЦБ +3,6%).

Таким образом, резкое снижение инфляции вполне может продолжиться и привести не только к очередному понижению ключевой ставки, но и новой волне пересмотра прогнозов по инфляции. Вероятно, следующий шаг за МЭР, которое должно понизить свой прогноз после последних заявлений Министра, о том, что инфляция на конец года может опуститься ниже 4% (текущий официальный прогноз 4,3%).

На конец месяца мы прогнозируем уровень инфляции ниже 4,8%. Прогноз на конец года пока сохраняем на уровне 4,2%. Следующее понижение ключевой ставки ожидаем в сентябре.