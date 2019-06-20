Акции Papa John’s вырастут до $59
Papa John’s заявил, что инвестирует дополнительно 80 миллионов долларов на маркетинг и на оказание помощи местным франчайзи.
В прошлом году Papa John’s потратила $50,7 млн на маркетинг, юридическое обслуживание и помощь франчайзинговым ресторанам. Тем не менее усиливающаяся конкуренция оказывает давление на операторов пиццерии. Чтобы противостоять ему компания решила дополнительно вложить $80 млн в продвижение. Помимо корректировки маркетинговой стратегии, компания может внести изменения в меню, что позволит вернуть посетителей в ее рестораны. Также сеть пиццерий заявила, что снизит лицензионные платежи и предоставит американским франчайзи льготы на основе роялти до конца 2020 года. На мой взгляд, изменения в маркетинговой стратегии могут помочь компании вернуться к росту и восстановить продажи.
Однако текущие расходы негативно сказываются на прибыли. По моим расчетам, в течение года компания может потерпеть убытки, но к концу 2019 финансового года будет способна выйти в прибыль на уровне $0,62 на акцию.
Рекомендуем выставить лимитированную заявку на покупку акций Papa John’s по цене $51 с целью $59, что эквивалентно доходности 15,6%. Стоп-лосс советуем установить на уровне $46,5. Горизонт инвестирования — один год.
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