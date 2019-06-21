Сегодня в Альметьевске прошло Годовое общее собрание акционеров «Татнефти». Акционеры нефтяной компании утвердили дивиденды по итогам 2018 года в размере 32,38 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Дивидендная доходность составит 4,2% по обыкновенным акциям и 5,1% по привилегированным акциям в текущих котировках. «Татнефть» направит на дивиденды весь свободный денежный поток благодаря отрицательному чистому долгу и низким капитальным затратам. Совокупные годовые дивиденды «Татнефти» станут рекордными в размере 85 руб. на акцию.

Согласно заявлению главы компании Наиля Маганова, свободный денежный поток – основной источник дивидендов «Татнефти», поэтому компания будет стараться поддерживать его стабильный рост. Менеджмент ориентируется на создании реальной ценности для акционеров и планирует только улучшать дивидендную политику и увеличивать дивидендную доходность. Также «Татнефть» представила наработки новой финансовой стратегии, в основе которой лежит увеличение капитализации компании. В стратегию будет входить повышение отдачи от проектов и инвестиций, оптимизация инвестиционно-кредитного портфеля, контроль над ростом издержек и увеличение операционных и финансовых показателей.

По оценкам главы компании, в 2019 году «Татнефть» может нарастить добычу до 30 млн тонн нефти, даже несмотря на продление сделки ОПЕК+. При этом менеджмент закладывает в базовый сценарий, что ограничение добычи нефти будет действовать и в перспективе нескольких лет. По нашим оценкам, в 2019 году выручка «Татнефти» превысит 1,2 трлн руб., а чистая прибыль окажется в диапазоне 240-260 млрд руб. Кроме того, нефтяная компания видит большой потенциал в развитии нефтехимической отрасли и планирует начать финансирование предприятий «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», что также будет способствовать увеличению и диверсификации выручки.

По фундаментальным показателям «Татнефть» стоит достаточно дорого по сравнению с другими компаниями в секторе нефти и газа. Тем не менее, в совокупности с ожидаемыми двузначными темпами роста финансовых показателей и высокой финансовой дисциплиной, компания предлагает одну из самых высоких дивидендных доходностей в отрасли: 13,4% годовых по привилегированным акциям и 11% годовых по обыкновенным акциям. Таким образом, акции «Татнефти» – одна из наиболее интересных идей в нефтегазовом секторе и на российском рынке в целом. В долгосрочном периоде цель по обыкновенным акциям «Татнефти» – 850 руб., по привилегированным – 680 руб.