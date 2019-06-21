Сегодня телекоммуникационная компания «МГТС» проводит общее собрание акционеров. На повестке 7 вопросов, самый интересный среди них – утверждение дивидендов. Уже 4 год подряд дивиденды держатся в диапазоне 222-233 руб. на акцию. По итогам 2018 года акционеры утвердили дивиденды в размере 232 руб. на акцию, как на обыкновенную, так и на привилегированную. Таким образом, дивидендная доходность составит более 11%. Последняя дата для покупки акций для участия в дивидендах – 9 июля.

Компания продолжает платить дивиденды больше чистой прибыли. Базой для выплат дивидендов служит нераспределенная прибыль прошлых лет, которая составляет более 40% валюты баланса. Вероятно, щедрые дивидендные выплаты продолжатся и в будущих периодах. В столь высоких выплатах заинтересована АФК Система, владеющая контрольным пакетом в «МТС», для погашения долга, который значительно вырос после выплаты штрафа «Башнефти» в размере 100 млрд руб.

Учитывая то, что дивидендная доходность «МГТС» составляет более 10%, а ЦБ РФ приступил к смягчению монетарной политики, привлекательность акций с высокой дивидендной доходностью будет расти. Таким образом, в перспективе года можно ожидать сохранения котировок акций «МГТС» выше 1800 руб. за акцию. Недостатком является низкая ликвидность, которая, тем не менее, компенсируется высокими дивидендными выплатами.



