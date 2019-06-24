"Энел Россия": уточнен финансовый эффект от продажи Рефтинской ГРЭС
Энел Россия (ENRU RX – без рекомендации) в материалах к внеочередному собранию акционеров (назначено на 22 июля, цель – одобрить продажу Рефтинской ГРЭС) раскрыла некоторые детали, которые помогут оценить влияние сделки на финансы компании в ближайшие годы. В частности, EBITDA Энел Россия сократится на 5,0–6,5 млрд руб. в 2020–2021 гг., то есть приблизительно на 30–45% относительно прогнозных показателей на эти годы (15,7 млрд руб. и 14,5 млрд руб. соответственно). При этом указывается, что показатель приведен без учета возможного роста в результате реинвестирования полученных от продажи станции средств в проекты с коротким сроком выхода на прибыльность. Предполагается, что покупатель (Кузбасэнерго) оплатит покупку тремя траншами в дату вступления сделки в силу. Убыток по МСФО от сделки составит 6,4 млрд руб. При этом ежегодная экономия за счет оптимизации капзатрат составит 2,9 млрд руб. (то есть порядка 40% от запланированных на 2019–2021 гг. затрат на поддержание текущих активов).
Низкая вероятность спецдивидендов из-за чрезмерного роста долговой нагрузки. Существенное снижение EBITDA в результате продажи Рефтинской ГРЭС (на нее приходится порядка 48% суммарной выработки компании) на фоне начала нового инвестиционного цикла кратно увеличит долговую нагрузку Энел Россия. Без учета продажи актива компания планировала ее рост до 3,6 в 2021 г. (1,1 по итогам 2018 г.), а в случае продажи она, по нашим расчетам, может достигнуть 6,5. Поэтому мы полагаем, что значительная часть полученных от продажи средств будет использована для финансирования предстоящих инвестиций в качестве альтернативы долговому финансированию. При этом ранее компания сообщала о привлечении кредитных линий в Сбербанке объемом 22,5 млрд руб. для финансирования будущих инвестиций в ветропарки в Мурманской области.
Дивиденды в абсолютном выражении снизятся. Официальный прогноз чистой прибыли компании по МСФО на 2019 г. (который впоследствии может быть пересмотрен в сторону повышения) составляет 6,7 млрд руб. (против 7,7 млрд руб. за 2018 г.), что практически равно ожидаемому негативному эффекту от сделки. Поэтому даже при сохранении дивидендов на текущих 65% от чистой прибыли дивидендные выплаты в абсолютном выражении существенно сократятся.
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