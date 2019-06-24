На этой неделе основным источником новостей по макроэкономике будут США
Можно сказать, что неделя прошла под знаком стимулирующих мер. Во вторник Президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что регулятор может прибегнуть к понижению ставок для стимулирования экономического роста. Рынки быстро заложили понижение до минус 0,5% с текущих минус 0,4%. Это сразу же отразилось на рынках: доходности по 10-летним немецким облигациям обновили исторический минимум и упали до —0,32%, доходность по 10-летним шведским гособлигациям также обновила исторический минимум, впервые упав ниже 0. На следующий день о возможности понижения процентных ставок говорили уже в США, и, хотя рынки ожидали этого, доходности по 10-летним US Treasuries обновили минимум с ноября 2016 года (тогда после неожиданной победы Трампа на выборах в США доходность по 10-летним UST подскочила с 1,85% до 2,25% и с тех пор не уходила ниже 2%).
Отдельно хотим отметить динамику спрэда между 10-летними и 3-месячными US Treasuries, которые многие ошибочно считают индикатором рецессии (чем он ниже, тем выше вероятность рецессии). Эта неделя наглядно показала, что спрэд уходит в минус не из-за рецессии, а по вине рыночных факторов. После комментариев от глав ЦБ в Европе и США доходности по длинным гособлигациям пошли вниз, однако краткосрочные облигации остались на месте, а спрэд расширился. Это произошло не из-за ухудшения мировой экономики, а из-за фокуса монетарных властей на смягчение политики. Конечно, можно возразить, что смягчение монетарной политики как раз является ответом на возможную рецессию, и в Европе это, действительно, похоже на правду. Однако в США ФРС будет понижать процентные ставки не из-за рецессии, а для оказания поддержки экономике в условиях торговых войн (переходя на военную терминологию, ФРС прикрывает тыл, пока Трамп ведет боевые действия на фронте).
Мы считаем, что таким образом ЕЦБ и ФРС обеспечивают поддержку даже не экономике, а рынкам акций в первую очередь, и в случае сильных коррекций (например, после неудачного саммита G20) могут действовать достаточно агрессивно. Если это понимание придет и к инвесторам, то мы можем увидеть продолжение роста рынков акций вплоть до конца года, независимо от успехов торговых переговоров. Дополнительным стимулом покупать акции для инвесторов могут стать очень низкие доходности в корпоративных облигациях рейтинга BBB, которые часто выступают альтернативой акциям. На прошлой неделе доходность по индексу 10-летних корпоративных облигаций рейтинга BBB упала до 3,5%, что не так уж и далеко от исторического минимума (индекс существует с 2002 года) в 3,2%, достигнутого в том же 2016 году.
На этой неделе основным источником новостей по макроэкономике будут США, при этом мы не ждём цифр, способных повлиять на текущие расклады. Данные по первичному рынку недвижимости ожидаются в рамках статистики прошлой недели. Также консенсус ждёт роста личных доходов и расходов. В четверг выйдет финальное уточнение по росту ВВП за 1 квартал в США, по прогнозам оно должно вырасти на 10 б.п.
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