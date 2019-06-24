Можно сказать, что неделя прошла под знаком стимулирующих мер. Во вторник Президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что регулятор может прибегнуть к понижению ставок для стимулирования экономического роста. Рынки быстро заложили понижение до минус 0,5% с текущих минус 0,4%. Это сразу же отразилось на рынках: доходности по 10-летним немецким облигациям обновили исторический минимум и упали до —0,32%, доходность по 10-летним шведским гособлигациям также обновила исторический минимум, впервые упав ниже 0. На следующий день о возможности понижения процентных ставок говорили уже в США, и, хотя рынки ожидали этого, доходности по 10-летним US Treasuries обновили минимум с ноября 2016 года (тогда после неожиданной победы Трампа на выборах в США доходность по 10-летним UST подскочила с 1,85% до 2,25% и с тех пор не уходила ниже 2%).

Отдельно хотим отметить динамику спрэда между 10-летними и 3-месячными US Treasuries, которые многие ошибочно считают индикатором рецессии (чем он ниже, тем выше вероятность рецессии). Эта неделя наглядно показала, что спрэд уходит в минус не из-за рецессии, а по вине рыночных факторов. После комментариев от глав ЦБ в Европе и США доходности по длинным гособлигациям пошли вниз, однако краткосрочные облигации остались на месте, а спрэд расширился. Это произошло не из-за ухудшения мировой экономики, а из-за фокуса монетарных властей на смягчение политики. Конечно, можно возразить, что смягчение монетарной политики как раз является ответом на возможную рецессию, и в Европе это, действительно, похоже на правду. Однако в США ФРС будет понижать процентные ставки не из-за рецессии, а для оказания поддержки экономике в условиях торговых войн (переходя на военную терминологию, ФРС прикрывает тыл, пока Трамп ведет боевые действия на фронте).

Мы считаем, что таким образом ЕЦБ и ФРС обеспечивают поддержку даже не экономике, а рынкам акций в первую очередь, и в случае сильных коррекций (например, после неудачного саммита G20) могут действовать достаточно агрессивно. Если это понимание придет и к инвесторам, то мы можем увидеть продолжение роста рынков акций вплоть до конца года, независимо от успехов торговых переговоров. Дополнительным стимулом покупать акции для инвесторов могут стать очень низкие доходности в корпоративных облигациях рейтинга BBB, которые часто выступают альтернативой акциям. На прошлой неделе доходность по индексу 10-летних корпоративных облигаций рейтинга BBB упала до 3,5%, что не так уж и далеко от исторического минимума (индекс существует с 2002 года) в 3,2%, достигнутого в том же 2016 году.