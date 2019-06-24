Получив хороший плацдарм для роста оптимизма в виде сигналов готовности к мягкости со стороны ФРС, рынки ожидают наиболее важного события начала лета – встречи G20. Курсу рубля в этой связи удается удерживаться на отметках, вблизи 62,9 – страхи санкций, новости об обсуждении которых в очередной раз появились в информационном фоне по РФ на прошлой неделе, пока что не оказали значительного давления на настроения участников рынка.

Полагаем, что такая реакция инвесторов на санкционную активизацию может в определённой мере объясняться тем фактом, что рынок ждет встречи глав РФ и США на встрече «большой двадцатки». На наш взгляд, в перспективе текущей недели вопрос того, как пройдет данная встреча и какие последствия будет иметь для рублевых активов, является одним из наиболее интригующих для участников рынка, наравне с ожиданиями торговых переговоров Трампа и Си.

Заметим, что встреча Путина и Трампа на полях G20 имеет для рынков весьма неоднозначный характер и является «вещью в себе» — по итогам таких переговоров в прошлом году жесткость санкционной риторики Штатов в отношении России лишь усилилась. Тем не менее, считаем, что на этот раз развитие ситуации может происходить по более позитивному для РФ вектору.

Основной предпосылкой для данных ожиданий мы считаем фактическое снижения давление на Трампа со стороны Конгресса в плоскости расследования Мюллера. Сейчас американский президент в большей мере вышел из-под удара обвинений в связях с РФ во время своей предвыборной кампании. Соответственно, такой «расклад» может позволить Трампу пойти на переговорное сближение с РФ. Заметим, что в данном случае мы не ожидаем какой-либо масштабной нейтрализации санкционных рисков на РФ, однако уже позитивным исходом будет, если переговоры пройдут в русле поиска точек улучшения взаимодействия сторон на мировой арене.

В результате данные ожидания от встречи глав США и РФ, а также набор факторов в виде рыночного risk-on, растущей нефти и завершающегося на этой неделе налогового периода, вероятно, будут способствовать удержанию рублем своих позиций. Прогнозируемый курс рубля до G20 – в диапазоне 62,5-64,5 за доллар.



