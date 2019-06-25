Цены на газ в Европе продолжают падать и уже достигли 10-летнего минимума на уровне 120 долл. за тыс. куб. м (хаб TTF). Это создает риски для прогнозов как относительно объемов экспорта в 2п19, так и относительно финансовых показателей за год. По нашим расчетам, если до конца года спотовая цена будет держаться на текущих уровнях, прибыль Газпрома может оказаться на 14% ниже (-32% г/г) нашего прогноза, что окажет влияние на дивиденды (при условии, что новая дивидендная политика будет основана на коэффициенте дивидендных выплат).

Европейские цены на газ опустились до многолетних минимумов. Газ в Европе (хаб TTF) в настоящий момент торгуется на уровне 120 долл. за тыс. куб. м, что близко к 10-летним минимумам. Мы полагаем, что снижение цен обусловлено высокими объемами поставок в регион из-за повышенного импорта СПГ и заполнения подземных газовых хранилищ в Европе (на 68%, 5-летний сезонный максимум).

Экспорт Газпрома снижается. Хотя в мае – середине июня компания увеличила экспорт, за период с начала года экспорт оказался ниже уровней 2018 г. (-6,3% г/г). Кроме того, мы полагаем, что рост в прошлом месяце был связан с ускоренной закачкой газа в европейские хранилища, что обычно происходит в конце лета – начале осени. В связи с этим мы отмечаем негативные риски для объемов экспорта газа в Европу во 2п19 (наш прогноз на 2019 г. составляет 191 млрд куб. м). Цена нетбэк (исходя из спотовой цены), по нашим расчетам, опустилась до 40 долл. за тыс. куб. м и сейчас на 46% ниже внутренней цены на газ (74 долл. за тыс. куб. м на Северо-Западе России).

Риски для прогнозов на 2019 г. Низкие цены на газ в сочетании с потенциальным снижением экспорта в Европу во 2п19 создают риски для наших прогнозов финансовых показателей Газпрома. Если нынешний уровень цен сохранится до конца года, чистая прибыль компании может оказаться на 14% (2,6 млрд долл.) ниже, чем мы ожидаем в настоящий момент. В этом случае размер дивидендов (при выплате 27% чистой прибыли, т.е. без изменений к уровню прошлого года) может снизиться до 12 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность в 5,2%. Правда, следует оговориться, что Газпром ставит цель в течение трех лет увеличить коэффициент дивидендных выплат до 50%, в связи с чем есть основания полагать, что уже в этом году показатель окажется немного выше, чем в прошлом. Это могло бы частично компенсировать негативный эффект, связанный с падением чистой прибыли.

Насыщенные новостной фон второго полугодия. Насыщенный новостной фон этой осени может существенно повлиять на динамику котировок акций Газпрома. Такие вопросы, как переговоры с Украиной по поводу условий транзита и поставок газа (действие нынешних контрактов истекает в конце 2019 г.) и строительство Северного потока, имеют явное политическое измерение, что может стать причиной усиления волатильности в акциях Газпрома. Однако есть и ряд положительных моментов, среди которых намерение компании утвердить «прозрачную дивидендную политику» (о чем на днях заявил зампредправления Фамил Садыгов, недавно возглавивший финансовый блок Газпрома) и планируемое завершение строительства газопроводов Турецкий поток и Сила Сибири (первый газ, как ожидается, поступит в Китай в декабре).