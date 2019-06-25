В среднесрочной перспективе рост акций "Аэрофлота" ограничен
Сегодня «Аэрофлот» проводит общее собрание акционеров, в повестке дня значатся сразу 19 вопросов: среди них утверждение множества документов в новой редакции — в частности, устав. Также будет избран Совет директоров из 11 человек среди 13 кандидатов. «Аэрофлот» ожидаемо направит 50% чистой прибыли на дивиденды. Таким образом, дивиденд на акцию составит 2,69 руб. – минимальный уровень с 2014 года, а дивидендная доходность будет лишь 2,5%. Давление на финансовые показатели «Аэрофлота» оказывает дорогое топливо, составляющее около 30% операционных издержек.
Во II полугодии текущего года давление на финансовые показатели компании может уменьшиться: это связано с более низкими ценами на нефть и укреплением рубля, которые влияют на стоимость керосина. С мая по декабрь 2018 года средние цены на керосин в России, по данным ФАВТ, непрерывно росли с 49,2 тыс. руб. за тонну до 54,7 тыс. руб. за тонну, а с начала 2019 года наблюдается их постепенное снижение до 53,8 тыс. руб. за тонну в мае. При этом «Аэрофлот» заявил о том, что захеджировал 70% закупок авиатоплива в 2019 году. Необходимо также отметить постепенный рост перевезенных пассажиров «Аэрофлота»: в последние 6 лет их количество увеличивается более чем на 10% в год и может превысить 60 млн чел. в 2019 году. Самым быстрорастущим перевозчиком в группе остается «Победа».
Несмотря на более низкие цены на нефть в 2019 году по сравнению с 2018 годом (около $66 за баррель марки Brent против $71 за баррель соответственно) и растущий пассажиропоток, в перспективе нескольких лет «Аэрофлот» вряд ли сможет выйти на рекордный уровень дивидендов в 17,48 руб. на акцию по итогам 2016 года, когда цены на нефть рухнули ниже $30 за баррель. Можно лишь ожидать снижения давления на финансовые показатели во II полугодии текущего года. Таким образом, в среднесрочной перспективе рост акций «Аэрофлота» ограничен.
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