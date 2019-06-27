27 июня состоится IPO The RealReal — онлайн-маркетплейса для товаров класса люкс, выручка которого прибавляет 50% в год.

TheRealReal решает проблему перепродажи предметов роскоши на рынке, который фрагментирован и переполнен контрафактом, путем проверки всех товаров на подлинность. TheRealReal получает доход с заказов, поступающих через ее сайт, мобильное приложение и три розничных магазина от базы в 456 тыс. активных клиентов. Число ее клиентов растет на 40% в год. The RealReal за свою историю привлекла 334,6 млн. В числе ее инвесторов Canaan Partners/DBL Partners/ Great Hill Partners/Expansion VC/Broadway Angels.

Глобальные изменения в потреблении люксовых товаров онлайн и потенциальный адресный рынок в $74 млрд. По последним данным McKinsey.com, к 2025 году объем мирового ритейла предметов роскоши достигнет $74 млрд, а CARG составит 9%. За последние десятилетия произошли значительные изменения в продажах люксовых товаров. Начиная с 1990 годов постепенно развивается глобальный цифровой рынок. Ежегодно число посетителей интернет-магазинов увеличивается на 5%, при этом продажи онлайн в среднем растут на 15%. Рынок подержанных предметов роскоши является одним из быстрорастущих, благодаря молодому поколению, которому присуща экономность и внимательное отношение к проблемам экологии.

Сокращение убытков при повышении выручки более чем на 50%. За последний год The RealReal увеличила выручку на 55%, а за первый квартал 2019-го — на 49%. За последние два года убыток относительно выручки сокращается, EBIT маржа поднялась с —39% до —36%.