Акции НЛМК под давлением
В лидерах роста к середине дня пребывали акции НЛМК (+1,68%) и бумаги Мосэнерго (+1,63%). В лидерах падения были котировки ОГК-2 (-3,18%) и бумаги ЛСР (-1,96%).
Акции НЛМК в последние несколько дней консолидируются ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (район сопротивления 174,50 руб), не решаясь на движение в какую-либо сторону. Инвесторам стоит ориентироваться на ближайшие технически важные уровни. Закрепление выше 174,50 руб откроет дорогу к максимуму года (185,42 руб) и закрытие гэпа в районе 178-182 руб. Падение ниже 166,70 руб может спровоцировать откат к 164,60 руб и открыть новые горизонты снижения.
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