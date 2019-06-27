В лидерах роста к середине дня пребывали акции НЛМК (+1,68%) и бумаги Мосэнерго (+1,63%). В лидерах падения были котировки ОГК-2 (-3,18%) и бумаги ЛСР (-1,96%).

Акции НЛМК в последние несколько дней консолидируются ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (район сопротивления 174,50 руб), не решаясь на движение в какую-либо сторону. Инвесторам стоит ориентироваться на ближайшие технически важные уровни. Закрепление выше 174,50 руб откроет дорогу к максимуму года (185,42 руб) и закрытие гэпа в районе 178-182 руб. Падение ниже 166,70 руб может спровоцировать откат к 164,60 руб и открыть новые горизонты снижения.



