Акции McDonald's достигли рекордного максимума в $ 206,39.

McDonald's работает над улучшением качества своей продукции. В частности, для приготовления блюд начали использовать свежую говядину вместо замороженных полуфабрикатов. Масштабная трансформация, начавшаяся в мае 2018 года, поспособствовала увеличению продаж, что вызывает оптимизм у инвесторов. В первом квартале 2019 года выручка от продажи роял-чизбургеров выросла более чем на 50%, что поспособствовало увеличению консолидированных продаж бургеров на 40 млн по сравнению с результатом прошлого года.

Помимо включения в перечень ингредиентов свежей говядины, McDonald's расширяет вегетарианскую линейку. Для этого компания наладила сотрудничество с производителем мясозаменителей Beyond Meat. В свою очередь, добавление в меню фруктов, нежирной молочной продукции и воды позволяет McDonald's быть в тренде на здоровый образ жизни, что способствует расширению базы клиентов.

Считаю, что инициативы компании станут стимулом для дальнейшего увеличения сопоставимых глобальных продаж на 3-4% в 2020 году. Доля MCD в международном ресторанном бизнесе может увеличиться до 19% с 17%. Целевая цена по акции — $213,3. Горизонт инвестирования — два месяца. Доходность — 4%.