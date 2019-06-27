Трансформация McDonald's поспособствует росту акций до $213,3
Акции McDonald's достигли рекордного максимума в $ 206,39.
McDonald's работает над улучшением качества своей продукции. В частности, для приготовления блюд начали использовать свежую говядину вместо замороженных полуфабрикатов. Масштабная трансформация, начавшаяся в мае 2018 года, поспособствовала увеличению продаж, что вызывает оптимизм у инвесторов. В первом квартале 2019 года выручка от продажи роял-чизбургеров выросла более чем на 50%, что поспособствовало увеличению консолидированных продаж бургеров на 40 млн по сравнению с результатом прошлого года.
Помимо включения в перечень ингредиентов свежей говядины, McDonald's расширяет вегетарианскую линейку. Для этого компания наладила сотрудничество с производителем мясозаменителей Beyond Meat. В свою очередь, добавление в меню фруктов, нежирной молочной продукции и воды позволяет McDonald's быть в тренде на здоровый образ жизни, что способствует расширению базы клиентов.
Считаю, что инициативы компании станут стимулом для дальнейшего увеличения сопоставимых глобальных продаж на 3-4% в 2020 году. Доля MCD в международном ресторанном бизнесе может увеличиться до 19% с 17%. Целевая цена по акции — $213,3. Горизонт инвестирования — два месяца. Доходность — 4%.
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