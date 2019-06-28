Компания Refinitiv (ранее – подразделение F&R компании Thomson Reuters), и Телеграмм канал MMI (@russianmacro) провели исследование, посвященное прогнозам ключевых факторов российской макроэкономики и вопросам инвестирования на развивающихся рынках.

Опрос проводился в два этапа – первый этап прошел во время четвертой ежегодной конференции FX сообщества Refinitiv. В этом этапе приняли участие 220 банковских трейдеров, руководителей корпоративных казначейств, финансовых директоров, экспертов и игроков финансовых рынков. Второй этап был проведен непосредственно в канале MMI, где на различные вопросы ответили от 3071 до 3657 респондентов

Эксперты, принявшие участие в опросе, высказали свои предположения по поводу ключевой ставки Банка России на конец года. Большинство респондентов MMI (46%) предположило, что она составит 7.25%, следующими шли показатели в 7.5% (23%) и 7 или ниже (20%). Опрос, проведенный среди специалистов FX на мероприятии Refinitiv, определил тех же лидеров, но проценты немного отличались – за 7.25 проголосовало 36%, за 7.5 – 31%, за 7 – 14%, при этом показатель 7.75% набрал 12%.

Также был задан вопрос о стоимости доллара США на конец года. Обе аудитории проявили завидную солидарность – 40% читателей канала MMI проголосовали за 65.00 — 67.50 рублей за доллар США, 29% — за 67.50 — 70.00 за доллар США и 15% за 62.50 — 65.00. Участники FX конференции Refinitiv проголосовали за ту же тройку лидеров, с 37%, 26% и 23% голосов соответственно.

Наиболее популярным ответом на вопрос о стоимости барреля нефти на конец года среди читателей канала MMI и опрошенных FX специалистов стал показатель от 60-70$ за баррель (43% и 47% соответственно), однако затем мнения разошлись – 38% читателей MMI назвали интервал от 50 до 60$ и 10% посчитали, что нефть опустится ниже 50$ за баррель, в то время как FX специалисты были более оптимистичны – интервал от 70-80$ назвали вероятным 24% и от 50-60% – 21%.

Инвестиции на развивающихся рынках

Лучшая валюта развивающихся стран для инвестиций против доллара США

Участники опроса также оценили какая валюта развивающихся стран может оказаться наиболее привлекательной по результатам 2019 года. Лидером в обоих опросах стал российский рубль, его назвали наиболее потенциально привлекательным для инвестиций против доллара США 50% читателей канала MMI и 44% специалистов валютного рынка. Вторым по привлекательности стал китайский юань (20% и 32% соответственно). По поводу третьего варианта мнения разошлись. 10% читателей канала MMI назвали индонезийскую рупию, в то время как участники конференции FX назвали южноафриканский ранд (9%).

Лучший рынок развивающихся стран для инвестиций

Отвечая на этот вопрос, обе аудитории оказались единодушны в определении лидера, им стал MOEX Composite Index, Россия – 47% читателей MMI и 36% участников FX конференции назвали именно его в качестве наиболее привлекательного, затем идет Shenzhen Composite Index, Китай с 17% и 26% процентами соответственно. Затем мнения разошлись. Третьим по привлекательности читатели канала MMI назвали SENSEX, Индия (13%) и четвертым с Jakarta IDX Composite, Индонезия (11%). Участники FX конференции в качестве третьего лидера назвали Bovespa, Бразилия (11%).