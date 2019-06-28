Минкомсвязь рассматривает законопроект о предустановке отечественных приложений на смартфоны и планшеты, которые продаются в России. Ведомство уже заявляло о подобных планах, и я считаю, что законопроект не удастся провести и на этот раз. Во-первых, между производителями и разработчиками существуют договоренности, согласно которым приложения предустанавливаются на коммерческой основе для ОC Android. Во-вторых, один из крупнейших производителей смартфонов Apple не предустанавливает приложения в принципе на любых рынках. В-третьих, это снижает конкуренцию и повышает коррупционную составляющую, поскольку чиновники будут решать, какой именно софт будет предустанавливаться на телефоны.

Таким образом, о закрытии российского рынка для Apple речи не идет, наоборот, она начинает расширять свой ассортимент аксессуаров за счет предложения устройства для определения уровня сахара в крови OneDrop. Стоимость этого гаджета — около $70. Эта цена выше, чем на аналогичные устройства конкурентов, но у OneDrop более привлекательный дизайн и оно интегрировано в приложение Health App. В мире более 430 млн диабетиков, из которых 44 млн проживают в США, следовательно, данное устройство будет пользоваться спросом. Продажи OneDrop поднимут выручку Apple на $70-80 млн в фискальном 2019 году. Рынок аксессуаров в 2018 году достиг $17,4 млрд и на этом фоне вклад OneDrop пока незначителен. Однако Apple может рассчитывать на $9 млрд выручки суммарно в ближайшие три года.

Покупка стартапа Drive.ai, находящегося на грани банкротства с минимальной, по нашим оценкам, премией означает для Apple возможность реализовать идею по разработке ПО для самоуправляемых машин любых типов с помощью CarPlay или через отдельное приложение.

Целевая цена по Apple до конца второго квартала 2019 года — $226.