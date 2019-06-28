Apple не грозят убытки
Минкомсвязь рассматривает законопроект о предустановке отечественных приложений на смартфоны и планшеты, которые продаются в России. Ведомство уже заявляло о подобных планах, и я считаю, что законопроект не удастся провести и на этот раз. Во-первых, между производителями и разработчиками существуют договоренности, согласно которым приложения предустанавливаются на коммерческой основе для ОC Android. Во-вторых, один из крупнейших производителей смартфонов Apple не предустанавливает приложения в принципе на любых рынках. В-третьих, это снижает конкуренцию и повышает коррупционную составляющую, поскольку чиновники будут решать, какой именно софт будет предустанавливаться на телефоны.
Таким образом, о закрытии российского рынка для Apple речи не идет, наоборот, она начинает расширять свой ассортимент аксессуаров за счет предложения устройства для определения уровня сахара в крови OneDrop. Стоимость этого гаджета — около $70. Эта цена выше, чем на аналогичные устройства конкурентов, но у OneDrop более привлекательный дизайн и оно интегрировано в приложение Health App. В мире более 430 млн диабетиков, из которых 44 млн проживают в США, следовательно, данное устройство будет пользоваться спросом. Продажи OneDrop поднимут выручку Apple на $70-80 млн в фискальном 2019 году. Рынок аксессуаров в 2018 году достиг $17,4 млрд и на этом фоне вклад OneDrop пока незначителен. Однако Apple может рассчитывать на $9 млрд выручки суммарно в ближайшие три года.
Покупка стартапа Drive.ai, находящегося на грани банкротства с минимальной, по нашим оценкам, премией означает для Apple возможность реализовать идею по разработке ПО для самоуправляемых машин любых типов с помощью CarPlay или через отдельное приложение.
Целевая цена по Apple до конца второго квартала 2019 года — $226.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190628/830114656.html