Для роста прибыли "Сургутнефтегазу" нужен слабый рубль
Сегодня прошло общее собрание акционеров «Сургутнефтегаза», акционеры проголосовали по 8 пунктам повестки собрания. Безусловно, самый интересный вопрос – утверждение дивидендов. Дивиденд на обыкновенную акцию без сюрпризов составит 0,65 руб., как и годом ранее. В то же время на привилегированную акцию направят 7,62 руб. дивидендов, что эквивалентно дивидендной доходности в размере 18%. Последняя дата для покупки акций для участия в дивидендных выплатах – 16 июня, как и другого представителя отрасли – «Газпрома».
«Сургутнефтегаз» – необычная для российского нефтегазового сектора компания. Более половины валюты баланса «Сургутнефтегаза» составляют финансовые вложения в долларах США. В рублевом эквиваленте они достигли 3 трлн руб. по итогам 2018 года. При ослаблении рубля происходит их переоценка в сторону увеличения, что отражается в росте чистой прибыли: по итогам 2018 года она взлетела более чем в 4 раза в результате ослабления рубля к доллару на 20% г/г. Согласно уставу, компания обязана направлять на дивиденды по привилегированным акциям 10% чистой прибыли по РСБУ, даже если она «бумажная», как в случае переоценки вкладов. В связи с этим акции «Сургутнефтегаза» имеют очень высокую корреляцию с валютной парой USD/RUB, и могут использоваться для спекуляций с курсом рубля.
С начала 2019 года рубль укрепился к доллару почти на 10%, в связи с чем наблюдается обратная 2018 году ситуация: компания терпит убытки в результате переоценки валютных вкладов. Только по итогам 1 квартала 2019 года убыток составил 82,7 млрд руб. после прибыли в размере 62,1 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. В связи с этим акции «Сургутнефтегаза» еще долго не смогут восстановиться в цене после дивидендных выплат.
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