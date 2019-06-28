Прошло годовое общее собрание акционеров компании «Мечел», на повестке было несколько вопросов, наиболее важный из которых – распределение прибыли по итогам 2018 года и объявление дивидендов. Как и ожидалось, акционеры металлургической компании утвердили дивиденды за 2018 год в размере 18,21 руб. на одну привилегированную акцию, а коэффициент выплат составил 20% чистой прибыли по МСФО в соответствии с уставом. Дивидендная доходность привилегированных акций превысит 14% годовых в текущих котировках. Было принято решение на обыкновенные акции дивиденды не выплачивать. Последний день для покупки акций для участия в предстоящих дивидендах – 16 июля.

Можно сказать, что «Мечел» лишь формально увеличивает финансовые показатели, тогда как долговая нагрузка компании остается крайне высокой. По итогам I квартала 2019 года выручка «Мечела» осталась без изменений по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на уровне 75 млрд руб. Это в целом неплохо, принимая во внимание вынужденное сокращение добычи угля на 29% в годовом выражении в связи с необходимостью снизить уровень запасов из-за нехватки вагонов РЖД. При этом операционная прибыль компании сократилась на 19% год к году до 10,8 млрд руб., а показатель EBITDA снизился на 17% год к году до 15,3 млрд руб. вследствие существенного роста операционных издержек. Квартальная чистая прибыль возросла почти в 3,5 раза до 11,3 млрд руб. только за счет валютной переоценки. Без этого фактора акционеры, вероятно, могли бы увидеть существенное снижение прибыли.

По итогам I квартала чистый долг компании незначительно уменьшился на 3% по сравнению с прошлым кварталом до 411 млрд руб., однако показатель чистый долг/EBITDA возрос с 5,6х до 5,7х. Практически весь свободный поток «Мечела», который и без того не особо велик, уходит на выплату процентов по обслуживанию долга. По данным кредиторов «Мечела», средняя процентная ставка по займам компании составляет около 8,2% годовых, т.е. ежегодно «Мечел» выплачивает около 35 млрд руб. в виде процентов, но не в состоянии начать погашать непосредственно сам долг. В настоящее время 92% задолженности «Мечела» реструктурировано, и обсуждение дальнейшей реструктуризации продолжается. Однако, по сообщениям главы Банка ВТБ Андрея Костина и президента Сбербанка Германа Грефа, официальных запросов от «Мечела» пока не поступало. Возможное снижение мировых цен на уголь в среднесрочной перспективе может привести к тому, что компания снова окажется на грани банкротства, как это было в 2014 году.