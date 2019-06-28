Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания против доллара и евро, обновив в течение них многомесячные максимумы к доллару. Валюта США проваливалась до отметки 62,50 рубля – минимума с августа 2018 года. Евро ощутимо прибавлял на форексе (в район 1,14 доллара), и это спасло его от обновления локальных минимумов против рубля. Впрочем, к завершению недели курсы рубля почти не изменились за исследуемый период.

Рынок нефти возвращался к уровням конца мая – в район 67 долларов за баррель сорта Brent, что поддержало курс рубля. Продажи валюты в рамках пика налогового периода июня и подготовки крупных экспортеров к выплате дивидендов также использовались рублевыми "быками" для своей игры.

В результате, доллар вечером в пятницу оставался, как и неделей ранее, около 63 рублей, евро – поднимался в пределах 10 копеек до 71,75 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась к 4,15 тысячи против с 4,1 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ — В БОКОВИКЕ

Курс рубля в начале недели по инерции повышался против доллара, который оставался под давлением сигналов главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что базовая учетная ставка может быть понижена уже на заседании в июле.

Рынок нефти рос на фоне ожидания его участниками информации о введении Америкой нового пакета санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник. Позднее Штаты ввели санкции против верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи и ряда военачальников. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.

Приближение пика налогового периода также оказывало поддержку российской валюте.

Впрочем, попытки роста рубля были неустойчивыми. Аппетит к риску на мировых рынках сократился в ожидании игроками саммита "большой двадцатки", в рамках которой должны пройти американо-китайские торговые переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Спрос на рублевую ликвидность во второй половине недели несколько поубавился на фоне завершения пика налогового периода июня в РФ. Кроме того, состоявшийся в среду единственный аукцион Минфина по размещению ОФЗ также привел к некоторому ослаблению спроса на рубли.

Ведомство смогло разместить ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года только на 18,388 миллиарда рублей при объеме предложения в 20 миллиардов рублей.

Геополитический фон при этом был противоречив. С одной стороны, комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации газовых проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

С другой, поддержка пришла от новостей о том, что уже в пятницу в 8.00 мск в Осаке все же произойдет встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным

Впрочем, встреча произошла, но прорывной ее назвать сложно – обсужденные вопросы были вполне ожидаемы, поэтому реакция рынка оказалась нейтральной.

НОВОСТИ ИЗ ОСАКИ ОПРЕДЕЛЯТ ВСЕ

Завершение недели рубль провел, стабилизируясь около достигнутых уровней. Основной политический фактор динамики мировых рынков на вечер пятницы оставался неопределенным – что принесут торговые переговоры Трампа и Си Цзиньпина, никто не знал.

Оптимистичные заявления представителей двух крупнейших экономик звучали одобряюще, однако рынки не спешили их так же оптимистично отыгрывать.

Полярность решения США и Китая по торговле задаст направление движению котировок рисковых активов и рублю, в частности. Впрочем, хорошей новостью станет и просто договоренность продолжить переговоры, при этом отложив введение взаимных пошлин на определенный срок. Это еще поддержит спрос на рисковые активы и рубль, в частности – в новом месяце и квартале.